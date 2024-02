Lunedì 12 Febbraio 2024, 06:34 - Ultimo aggiornamento: 06:35

La brutta sorpresa, per il proprietario di casa, è arrivata alle 19 di ieri. Quando, rientrato a casa, un noto filatelico romano ha trovato una finestra forzata. E soprattutto, nella sua camera da letto, ha visto la cassaforte aperta e svuotata di tutto il suo prezioso contenuto: oltre 70 mila euro di francobolli rari e circa 25 mila euro in contanti. È accaduto in via Rocca Sinibalda, strada residenziale a ridosso di viale Libia, nel quartiere Trieste-Africano. Un lavoro evidentemente fatto da professionisti che, dopo aver studiato i movimenti del proprietario di casa - titolare di un negozio di filatelia nel centro storico della Capitale - sono entrati nell'appartamento quando erano certi di trovarlo vuoto e hanno utilizzato la fiamma ossidrica per forzare la cassaforte e prelevare il ricco bottino presente al suo interno.

LE INDAGINI

IL QUARTIERE

L'uomo non ha potuto far altro che avvertire il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia Vescovio, che hanno fatto intervenire anche i colleghi della Scientifica per cercare tracce dei ladri. Dai primi accertamenti, però, non ci sarebbero impronte di estranei nei pressi della cassaforte: un indizio che fa pensare a un lavoro eseguito da professionisti del settore, una banda ben organizzata, che avrebbe agito probabilmente su commissione di qualcuno interessato a entrare in possesso di quella collezione filatelica. Le indagini punterebbero proprio in questa direzione: i francobolli rischiano di essere venduti in blocco o singolarmente nel mercato nero. Gli investigatori stanno ora controllando le telecamere della zona in cerca di indizi e movimenti sospetti, per cercare una pista che porti la polizia sulle tracce degli autori del maxi-furto: un colpo da quasi centomila euro.La zona è già in allarme, nelle ultime settimane, per un susseguirsi di furti negli appartamenti. Alcuni attribuiti a un'unica persona: un «ladro elegante», come da testimonianze di diversi residenti e da riprese di alcune videocamere di sicurezza, che si aggirerebbe nei condomini aspettando, grazie anche al suo aspetto rassicurante, il momento giusto per forzare le serrature e, quindi, ripulire gli appartamenti.