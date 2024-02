Roma: alimentari svaligiato nella notte all'Esquilino, i ladri rubano l’incasso e vari prodotti

Dei malintenzionati hanno manomesso la serranda di un mini market per introdursi nel negozio e rubare. È accaduto in Via Santa Croce in Gerusalemme, a due passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, nel quartiere Esquilino. Il proprietario che gestisce il negozio insieme a sua moglie è molto scoraggiato. «Come ogni sera ho chiuso il negozio verso le 23, la mattina dopo ho visto ciò che era accaduto. Dei malviventi hanno manomesso la serranda e sono entrati. Dal negozio mancavano vari prodotti come caricatori, cavi USB e powerbank. Hanno rubato anche altra merce tra cui acqua, alcol, bevande zuccherate, delle merendine, del cibo e della carta igienica».

Dunque i ladri hanno preso di tutto, oltre alla perdita di diversi prodotti, e al danno della serranda da riparare, l'uomo ha anche perso parte del guadagno. «In cassa c’erano circa 250 € e li hanno portati via, le telecamere accanto purtroppo sono state spostate verso l'alto per non riprendere nulla, probabilmente con l'aiuto di un bastone. Apriamo la mattina e chiudiamo la sera tardi, cerchiamo di essere gentili ed accontentare tutti, è davvero triste quando accadono queste cose, noi siamo gente onesta e lavoriamo tutto il giorno.

Vedo molti pesrsonaggi strani passare da queste parti, a volte qualcuno entra e vuole birra gratis, altri litigano sul marciapiede, ma per fortuna come strada è abbasrtanza tranquilla rispetto ad altre vie limitrofe. Ormai ciò che hanno rubato è perso e i responsabili probabilmente resteranno impuniti, non è semplice andare avanti ma ce la mettiamo tutta, continueremo a farlo nonostante queste ingiustizie».