Sabato 11 Maggio 2024, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 10:30

Superbonus, è scontro. La detraibilità in 10 anni delle spese per interventi riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. Emerge dalla relazione tecnica all'emendamento del governo al decreto superbonus arrivato nella notte, che introduce la misura. «Ai fini della stima sono stati considerati l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2024 pari a circa 6.211 milioni di euro e per l'anno 2025 pari a circa 5.780 milioni di euro, scontati nelle previsioni di bilancio», si legge.

La cedolare secca sale al 26% dalla seconda casa affittata, la nuova aliquota sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024

«Voglio vederci chiaro nel nuovo testo» sul superbonus «che è stato presentato stanotte dal Ministero dell'economia, però bisogna veramente prestare molta molta molta attenzione. Lunedì mattina, come partito, ascolterò tutti i rappresentanti delle varie categorie per capire cosa c'è da aggiustare in Parlamento rispetto a questa proposta che mi ha dato il Ministero». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, all'inaugurazione di Condominio in Fiera. «Soprattutto - ha aggiunto - non si possono dare norme retroattive perché è un principio giuridico molto chiaro».

IL DEFICIT

Una parte delle entrate scaturite dalle modifiche dell'emendamento del governo al Superbonus saranno destinate a migliorare il deficit dello Stato nei prossimi anni. In particolare la norma presentata dall'esecutivo, sottolinea la relazione tecnica, prevede che «una quota parte delle maggiori entrate, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023».