Roma, Settimana Europea della Mobilità: a Montesacro arriva «Strada scolastica», l'iniziativa per chiedere la sicurezza degli studenti

Pedonalizzazioni, sicurezza stradale e le tanto acclamate ( dalle famiglie e docenti, ndr) strade scolastiche. Dalla scorsa domenica e fino a venerdì 22 ( settembre) sono in corso gli eventi che celebrano la Settimana Europea dedicata alla mobilità. Quest’anno con un tema importante: il risparmio energetico. Proprio nella giornata di domenica 17 ( settembre, ndr) l’Appia Antica si è trasformata - per un solo giorno - in una strada completamente pedonale e percorsa con mezzi a due ruote.

Anche il Municipio III ha aderito alla Settimana dedicata alla mobilità, promossa in sinergia con l’Assessorato alla Mobilità Sostenibile, ed ha organizzato per venerdì 22, a partire dalle 14 e fino a tardo pomeriggio, in via Monte Ruggero, l' iniziativa "Strada scolastica", un pomeriggio di festa per immaginare, insieme agli abitanti del quartiere Tufello, una nuova strada dedicata alla sicurezza degli studenti. Dai laboratori di lettura, promossi dalla Biblioteca Ennio Flaiano, alle esibizioni dei ragazzi dell'Associazione Artificio fino alle esposizioni delle opere create dagli allievi del Liceo Artistico Bramante.

Ed ancora: attività sportive come il mini volley, a cura delle Associaizoni Diamond e Seross, una schiacchera messa a disposizione dall'Asd Steinitz ed infine, un piccolo angolo dedicato alla conoscenza delle strade scolastiche. Via Monte Ruggero cambierà volto - seppur per un intero pomeriggio - e diverrà una "Street for Kids", una strada a misura di bambino che, oltre a ridurre l'inquinamento, garantisce la sicurezza stradale e favorisce lo sport ed il gioco libero.

«Un evento fortemente voluto ed organizzato dagli stessi cittadini, associazioni e scuole, all’interno di una cornice importante come quella della Settimana della Mobilità, come primo passo di una futura “rivoluzione” della strada, in senso più pedonale», il commento a "il Messaggero" dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante.