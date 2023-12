E-Power, la tecnologia per una mobilità più sostenibile

Mobilità sostenibile per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un uso più efficiente di soldi e risorse: questa è una delle mission di Nissan che, attraverso un approccio unico e distintivo, ha lanciato sul mercato riscuotendo grande successo il motore senza spina E-Power. L'obiettivo della casa automobilistica giapponese è quello di ridurre le emissioni nocive per migliorare la qualità dell'aria, contribuendo a un ambiente più sano e vivibile, garantendo però prestazioni eccellenti e costi di gestione più bassi rispetto ai motori a benzina o gasolio.

Il successo di E-Power

Il propulsore elettrificato E-Power di Nissan offre un'accelerazione fluida e istantanea, garantendo una straordinaria silenziosità nell'abitacolo e un'eccezionale efficienza dei consumi. Introdotta in Giappone, questa tecnologia sta riscuotendo grandissimo successo anche su altri mercati, su tutti quello europeo. A meno di un anno dal debutto, infatti, ha raggiunto ottimi standard di vendita anche in Italia, come può confermare la concessionaria Mirauto, storico marchio romano che da quasi trent'anni è un punto di riferimento nel mercato dell'automotive.

Nissan Italia ha deciso di premiare l'attività con un importante riconoscimento per i 10.000 modelli di Qashqai venduto, con una splendida cerimonia in grande stile alla presenza anche dell'amministratore delegato della casa madre, Marco Toro. L'azienda, nata nel 1995, è stata premiata per la sua crescita costante che l'ha portata ad essere la prima concessionaria Nissan di tutta Italia.

La tecnologia esclusiva di Nissan che non richiede soste di ricarica

E-Power, esclusiva della casa automobilistica Nissan, è una tecnologia che combina un motore elettrico a uno a benzina: la funzionalità, quindi, è molto simile a quella di un'auto elettrica e comporta una riduzione significativa delle emissioni e i costi di esercizio più bassi, ma non richiede soste per la ricarica. E-Power è infatti definito come "motore senza spina": questa innovazione permette di evitare cambiamenti nelle proprie abitudini di guida, servendosi inoltre della frenata per il recupero dell'energia che contribuisce a mantenere carica la batteria.

Come funziona E-Power

La tecnologia E-Power è alimentata dal carburante, ma muove l'auto grazie all'energia elettrica: continuando a utilizzare la benzina, senza quindi cambiare esperienza di guida e abitudini, si vivranno comunque le sensazioni della mobilità elettrica ma liberi da spine, cavi o colonnine di ricarica. Con E-Power il motore elettrico aziona le ruote, mentre il motore benzina a compressione variabile produce l'energia necessaria a ricaricare la batteria quando il veicolo ne ha bisogno. Inoltre, l'energia generata durante le frenate non viene dispersa, ma anzi recuperata e immessa nella batteria migliorando ulteriormente i consumi permettendo una guida più ecologica grazie alla conseguente riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai veicoli convenzionali alimentati a carburante.

E-Power include quindi un motore a benzina con generatore di corrente, un inverter e una batteria ad alto rendimento per alimentare il motore elettrico, fattori che sul nuovo Qashqai permettono anche tre stili differenti di guida: Standard, che offre accelerazioni brillanti con la frenata rigenerativa calibrata in stile freno motore; Sport, in cui l'accelerazione è ancora più forte, con intervalli a motore spento più brevi, e che garantisce prestazioni brillanti; Eco, con l'automobile in grado di risparmiare l'utilizzo del carburante ottimizzando la gestione della batteria, permettendo al guidatore una modalità di guida tipo marcia inerziale, utile soprattutto in autostrada.

Per scoprire tutte le proposte di Mirauto e conoscere le offerte e le promozioni attive è possibile visitare il sito internet www.mirauto.eu