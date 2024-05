Roma, il Giro d'Italia arriva a Conca d'Oro: inaugurato il nuovo murale di Lucamaleonte

Lo sfondo è rosa e raffigura un gruppo di ciclisti pedalare tra i luoghi più importanti di Roma: dalla spiaggia di Ostia ai Fori Imperiali. E’ l’opera realizzata dall’artista Lucamaleonte in onore del Giro d’Italia che si è concluso domenica (26maggio) con la vittoria di Tadej Pogačar. Il ciclista era presente, ieri mattina, a Piazza Conca d’Oro per inaugurare il murale (creato in tre giorni) insieme all’artista urbano, al sindaco di Roma, Roberto Gualteri, al Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, al Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan, all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè e all’Amministratore Delegato Rcs Sport, Paolo Bellino.

Una giornata importante quella di ieri per quanto riguarda la mobilità cittadina perché insieme all’opera di Lucamaleonte sono state inaugurate presso la stazione di Conca d’Oro nuovi bike parking: 72 bike box dove poter parcheggiare la propria bicicletta all’interno di un armadietto di vetro accessibile attraverso un dispositivo mobile. Per accedere al servizio è sufficiente scaricare un’applicazione gratuita che permette peraltro di monitorare la disponibilità di posti, di aprire e chiudere il box in autonomia e di prenotare il bike box. Sempre all'interno della stazione sono stati riaperti al pubblico cinque ascensori. «E’ stato un lavoro messo in campo dal Dipartimento, insieme ad Assessorato e Atac, dopo che gli impianti avevano raggiunto il fine vita e dovevano essere revisionati», ha spiegato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. «I romani - ha detto Gualtieri - sono ormai innamorati del Giro. E' stato bello inaugurare questa opera con Pogačar, uno dei più forti ciclisti della storia, che ha appena vinto la seconda edizione del Giro con tappa finale a Roma».

E ha annunciato: Ce ne sarà una terza nel 2025».

«Continuiamo a investire sulla vivibilità di piazza Conca d’Oro e sulla funzionalità della stazione metro», afferma a "Il Messaggero", il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. «Dopo i nuovi arredi per l’area ludica, per lo sport all’aria aperta e la messa in funzione del parcheggio di scambio, il murales in omaggio del Giro d’Italia realizzato da Lucamaleonte rende quegli spazi unici e segna il legame della città con questo grande evento sportivo. Inoltre sono tornate in funzione proprio ieri, dopo la revisione necessaria per legge, i cinque ascensori della stazione per condurre le persone con disabilità direttamente ai binari della metro e i nuovi Bike Box, già in funzione a Jonio, per dare maggiori servizi e implementare la mobilità sostenibile in città. Molto c’è ancora da fare - conclude Marchionne - ma siamo sulla buona strada».