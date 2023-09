Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dalla passeggiata archelogica di oggi alle 16 nel V municipio all'abbonamento ai trasporti a 50 euro per gli under 19

Nel V municipio, il presidente Mauro Caliste e l’Assessora alla Mobilità Maura Lostia hanno organizzato, nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (dal 16 al 23 settembre, ndr) per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità sostenibile una passeggiata archeologica in “tram”. La passeggiata culturale “La strada giusta ..in tram tra le bellezze del V municipio” con appuntamento in via Prenestina angolo via Covelli alle ore 16, vedrà la presenza anche dell’archeologa Olga Di Cagno che illustrerà duramte la passeggiata la storia dei siti capitolini. La passeggiata porterà i partecipanti alla scoperta di tre siti archeologici importanti nel territorio del V municipio, da raggiungere in tram. Si partirà dall'antico casale del Parco Prampolini, per passare poi al Mausoleo di Villa Gordiani e concludere il giro al colombario di largo Preneste. Il tema scelto per la settimana europea di quest'anno è "Save Energy", per riflettere sull'importanza di risparmiare energie quando ci si muove in città. La povertà energetica è aumentata a causa del costo dell'energia per famiglie e imprese in tutta Europa. E' importante individuare le infrastrutture della mobilità capaci di ridurre il consumo (e la spesa) energetica. Tra le iniziative della settimana della Mobilità l’abbonamento annuale ai trasporti a 50 euro per gli under 19 romani che potranno acquistarla da questo mese di settembre. Due i requisiti, avere tra gli 11 e i 19 anni e la residenza anagrafica nella capitale: «Un’iniziativa rivoluzionaria, di grande impatto sociale e culturale, che offre l’opportunità ai giovani romani di spostarsi in città a bassissimo costo, appena 4 euro al mese, in modo sostenibile; un aiuto concreto per le famiglie in un contesto di rialzo generalizzato dei prezzi - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - Grazie all’assessore Patanè, all’assemblea capitolina e ai capigruppo di maggioranza che hanno voluto fortemente questo bel provvedimento.

Andiamo avanti con decisione per incentivare e incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, migliorandolo e rendendolo più efficiente giorno dopo giorno. È importante che siano i giovani i protagonisti di questa svolta». Roma Capitale in settimana inoltre organizza altri momenti tra cui quello di particolare rilevanza per la mobilità sostenibile: il secondo di di oggi sull'Appia Antica che sarà chiusa al traffico, inclusi i mezzi del trasporto pubblico, da Porta San Sebastiano a Basilica San Sebastiano e poi sarà percorribile, anche tramite due visite guidate, l'itinerario storico-artistico ARGILETUM che si snoda da Termini fino alla Casina del Vignola Boccapaduli. Il 19 settembre invece appuntamento per la nuova pista ciclopedonale lungo la Tuscolana (dalla stazione Anagnina lungo la Tuscolana, ndr) con la presentazione del progetto “scavalco”del GRA organizzato dal VII municipio dalle 18 alle 20 in via Gasperina 254 sede del Consorzio Giardino di Tor di Mezzavia. Tutti gli altri eventi sono presenti sul sito romamobilita.it