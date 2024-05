Roma, perde il portafogli al supermercato: sconosciuto lo ritrova e lo consegna al cassiere. La proprietaria commossa: «Ho due figli»

Voce squillante perché, in fin dei conti, la sua, è stata una storia a lieto fine. Di quelle che ogni tanto Roma regala. Quel portafogli perso in un attimo di distrazione è ritornato nel giro di qualche ora nelle sue mani grazie all’onestà di uno sconosciuto che lo ha rintracciato, raccolto ed infine consegnato al cassiere di uno supermercato, nel cuore di Vigne Nuove. Eppure Alessandra (la chiameremo così) nonostante la gratitudine e la riconoscenza - più volte espresse - confessa senza mezzi termini: «Sono mamma, ho due figli: avrei preso quei soldi. Come fanno in molti. Perchè negarlo?», dice.

I fatti

Sono le 14 di martedì scorso quando la giovane si reca in un negozio di casalinghi in via Valvassura, nel quadrante nord-est della città.

La tappa successiva è il tabaccaio di zona: la donna infila le mani nella sua borsa e si accorge di non avere più il borsello. All’interno c’erano contanti e documenti della giovane e dei figli. «Ho rifatto lo stesso percorso, ma non l’ho trovato», spiega Alessandra. La corsa presso gli uffici del Commissariato di zona per formalizzare la denuncia e poi il blocco delle carte tramite «un’applicazione».

La speranza di poterlo recuperare si riaccende al calar del sole quando la donna ritorna di nuovo sul luogo dove aveva smarrito il portamonete. «Sono nuovamente entrata nel negozio di casalinghi, ma nessuno aveva visto o trovato nulla. Poi ho provato al market di fronte». Il portafogli era lì: un uomo di cui non si conosce l’identità lo ha rinvenuto e lasciato alle casse del supermercato. «E’ stato un angelo», ammette Alessandra. E ribadisce: «E’ clamoroso che qualcuno arrivi a consegnare un oggetto così importante senza toccare denaro e documenti».