A un anno e mezzo dalla carneficina avvenuta nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto a Fidene, durante una riunione di condominio, Claudio Campiti - che sparò e uccise quattro donne - è ancora accecato dall’odio e vuole dare un senso a ciò che un senso non ha. Ieri, per la prima volta in aula, ha reso brevissime dichiarazioni spontanee in apertura d’udienza: «Leggete con attenzione il mio blog e le denunce che ho fatto per avere una idea più chiara del perché siam arrivati qui». Il marito di una delle vittime si è alzato in piedi e ha urlato all’indirizzo dell’imputato: «Mia moglie non scriveva blog». A quel punto Campiti gli ha risposto: «Stai zitto ladro!». L’uomo ha reagito tentando di raggiungerlo ma è stato bloccato dagli avvocati e dalle forze dell'ordine. Poi l'imputato si è allontanato dall'aula. Oltre a lui sono a processo, accusati di reati omissivi, il presidente della sezione Tiro a segno nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell’armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese la pistola.

Strage Fidene, il killer Claudio Campiti al marito della vittima in aula: «Stai zitto, ladro»

LE TESTIMONIANZE

«Ricordo gli spari, le vittime per terra, donne che erano anche amiche, non dimenticherò mai quello che ho vissuto. Tuttora io e la mia famiglia abbiamo difficoltà, io non riesco a dormire». Carlo Alivernini ha raccontato davanti ai giudici quanto vissuto l’11 dicembre del 2022, quando Campiti fece irruzione nel gazebo e aprì il fuoco durante la riunione del consorzio Valleverde. «Non sono più tornato nella casa del consorzio, non riesco a stare lì, ho provato a venderla ma quando sentono il nome Valleverde nessuno è più interessato», ha aggiunto. Quando gli è stato chiesto se avesse guardato il video delle telecamere del bar che hanno ripreso la strage, ha spiegato: «Non ho mai voluto vederlo perché ho tutto stampato in mente». «La prima cosa che ho sentito è Campiti che diceva “vi ammazzo tutti”. Mi sono messa sotto al tavolo e quando qualcuno ha aperto la porta a carponi sono uscita», ha raccontato una donna. «Dopo la strage, a tutti noi sono rimasti sensi di colpi, tanti traumi - ha riferito un altro dei sopravvissuti - Quello che ha fatto Campiti è stato un tentato omicidio nei confronti di tutti noi. Ha aspettato che fossimo insieme per colpirci». «Alcuni condomini mi riferivano che avevano paura di lui - ha spiegato Bruna Marelli, presidente del Consorzio Valleverde - Era sempre arrabbiato e scontroso. La gente si lamentava per la spazzatura che teneva fuori. Poi mise uno striscione sulla sua abitazione con scritto “Consorzio raus”. Quella domenica quando sentii strillare “vi ammazzo a tutti” e poi gli spari, mi ritrovai ferita, con gente che correva. Ho capito che era Campiti quando l’ho visto per terra e lui mi ha detto “bugiarda”. Ero pietrificata». «Fabiana era lì come revisore dei conti, non sapeva nemmeno chi fosse Campiti - ha raccontato Giulio Iachetti, marito di Fabiana De Angelis, una delle quattro vittime - Il problema dell'allaccio di una fogna comporta che ti armi e agisci in maniera insensata? Che logica c'è? Da una parte c'è un blog, quello dell'imputato, e dall'altra parte un mondo che lui ha cancellato».

L’EROE

«Quando ha esploso il quinto colpo mi sono gettato addosso per bloccarlo: ho tentato di bloccargli le mani, lui mi ha puntato la pistola alla fronte, ho sentito in quella frazione di secondi il calore della pistola, gli ho spinto la mano verso il basso e lui ha esploso il colpo che mi ha colpito alla guancia». Silvio Paganini è l’eroe che ha evitato altri spargimenti di sangue. «Quando mi aveva immobilizzato, continuava a dire che eravamo mafiosi, bugiardi. Poi con gli altri siamo riusciti a buttarlo a terra, sono finito sotto Campiti. Ero una maschera di sangue, ho visto le vittime: una scena agghiacciante».