Non si è girato dall’altra parte. E anche a costo della sua vita ha impedito ai soldati tedeschi di invadere e far saltare in aria il ponte sull’Aniene fondamentale per l’avanzata degli Alleati. L’impresa eroica di Ugo Forno - “Ughetto” - giovane studente romano e ultima vittima della Resistenza romana è ancora impressa nella memoria di molti. Il dodicenne, insieme ai suoi compagni, quella mattina del 5 giugno del 1944, con armi in pugno, cercò di fermare a tutti i costi la distruzione del ponte ferroviario vicino alla Salaria considerato un collegamento fondamentale con il Nord Italia. Ughetto riuscì a scongiurare il peggio e l’azione di sabotaggio dei tedeschi venne bloccata, ma nello scontro a fuoco perse la vita insieme a Francesco Guidi. Altre tre giovanissimi furono gravemente feriti.

Il ricordo

L’ottantesimo anniversario della Liberazione di Roma sarà caratterizzato da una iniziative dedicate al ricordo dello studente romano. Stamani - martedì 4 giugno - alle 9.30 è prevista la deposizione di una corona di alloro presso la lapide in memoria dei caduti Italiani Stranieri civili e militari, a Porta San Paolo Mura Aureliane - Piramide Cestia. Nella sala Promoteca in Campidoglio si terrà, sempre alle 9.30, l’iniziativa “Ottanta anni dopo: Ugo Forno e la liberazione di Roma”, promossa dai Parenti e Amici di Ugo Forno in collaborazione con Roma Capitale. Altre iniziative sono in programma per oggi: alle 10.15 la cerimonia commemorativa al parco dei Martiri di Forte Bravetta e alle 17.30 la cerimonia dell’Anpi presso il Memoriale della Resistenza di piazzale Ostiense e al Rome War Cemetery di via Zabaglia.



Il Municipio III dedicherà una serata di musica e parole in ricordo di Ugo Forno. L’evento è organizzato dal parlamentino di Piazza Sempione in collaborazione con l’Anpi provinciale di Roma, Django Music e il sostegno della famiglia Forno. L’appuntamento è per domani - mercoledì 5 giugno - dalle 20.30, in piazza Sempione con la proiezione del cortometraggio: “Ughetto Forno, il partigiano bambino”. Sarà presente il regista Fabio Vasco. A seguire il giornalista Valerio Renzi presenterà il suo libro “Essere Tempesta. Vita e morte di Giacomo Matteotti” (Momo Edizioni) con la storica Vanessa Roghi: a pochi giorni dal centenario dell’omicidio del deputato socialista un momento per raccontare la sua figura a giovani e giovanissimi. Sul palco, a partire dalle 20.00, si alternerà il collettivo di narratori di Cronache Ribelli, il teatro di Ascanio Celestini e il rap di Murubutu. Uno spettacolo fatto da narratori d’eccezione che porteranno il pubblico sui percorsi della memoria, tra i vicoli di Roma e i sentieri partigiani.



«La storia di Ugo Forno è emblematica del carattere popolare della Resistenza romana», spiega l'Assessore alla Cultura del Municipio III Luca Blasi. «Un movimento fatto da uomini, donne e anche bambini che con il loro coraggio hanno combattuto per la libertà di tutte e tutti. Non vogliamo dimenticare i nostri partigiani che hanno ancora così tanto da raccontarci. Per questo abbiamo deciso di dedicare un evento a Ugo Forno nell’ambito delle celebrazioni di Roma Capitale per gli ottant’anni della liberazione di Roma dal nazifascimo». «Sono orgoglioso che sul nostro territorio si continui a dare vita a momenti di partecipazione e cultura gratuiti per la cittadinanza perché non c’è modo migliore del teatro e della musica per parlare di antifascismo», afferma il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. «Quella in memoria di Ugo Forno sarà una giornata di grande festa, che abbiamo pensato in particolare per i più giovani a Piazza Sempione, coniugando accesso alla cultura e memoria».