Roma: a Montesacro al via "Erosioni", un percorso di educazione affettiva e sessuale per gli adolescenti. Ecco il programma

Un progetto strutturato che ha come intento principale quello di creare gli spazi di confronto e dialogo sul tema delle relazioni sane e basate sul reciproco rispetto e l’accettazione di sé e dell’altro. Prende il via “Erosioni”, un percorso di educazione affettiva e sessuale per i giovani. Il programma è stato voluto e cofinanziato dal Municipio III e realizzato in collaborazione con l’Associazione Generazione: una serie di incontri che cominceranno da giovedì prossimo (30maggio) e fino al 25 giugno, dalle 18.30 alle 20.00 nei diversi spazi del territorio di Montesacro.

«L’obiettivo principale - spiegano in una nota Matteo Pietrosante, Assessore alle Politiche Giovanili; Luca Blasi, Assessore alle Politiche Culturali; Nastassja Habdank, Presidente della Commissione Cultura e Maria Tarallo, Presidente della Commissione Politiche Giovanili - è quello di aprire una conversazione sull’educazione sessuo-affettiva parlandone con professionisti e attivisti del settore. Tutto ciò con l’obiettivo di affrontare le sfide contemporanee dall’infanzia all’adolescenza fino alla vita di coppia adulta. Crediamo - scrivono - che l’educazione all’affettività e alla sessualità, al rispetto di sé e dell’altro debba essere alla base dei percorsi educativi, purtroppo la condizione nel nostro paese è ben diversa, per questo abbiamo deciso di finanziare. Durante gli incontri interverranno personaggi come Pietro Turano, Filippo Giardina, Psicologa Cruda, Papàperscelta, Eterobasiche, Livio Ricciardi e Marina Cuollo, ma anche i referenti dei servizi consultoriali territoriali, dei centri antiviolenza e dei centri di aggregazione giovanile, questo perché vogliamo che sempre più si conoscano le possibilità che offre il territorio».

Il programma completo degli incontri (liberi e gratuiti):

30 maggio al Parco Della Cecchina: “Adolescenza tra reale e virtuale”, parteciperanno Pietro Turano, Filippo Giardina e l’Associazione SuperAbile (con la quale il Municipio aprirà nei prossimi mesi un centro di aggregazione giovanile proprio nell’immobile del Parco).

6 giugno ai portici di Monte Cervialto: “Educare alla comprensione”, con l’associazione Donnexstrada e Valentina Dallari

13 giugno a Piazza Conca D’Oro: “Il sesso dal consenso al piacere” con Psicologa Cruda e Gabriele Terziani

16 giugno nella Piazza di Via Corrado Alvaro: “Genitori nell’era dell’infanzia veloce”, con Giulia Paganelli e Papàperscelta

20 giugno a Piazza Sempione: insieme alle ETEROBASICHE e a Livio Ricciardi

25 giugno alla Biblioteca Ennio Flaiano: “Ci pensiamo tutt*”, con Marina Cuollo, la cooperativa sociale Idea Prisma, Marianna The Influenza, Alessandro Paris e Sebastiano Gravina.