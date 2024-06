Roma, al Tufello la nascita di un emporio solidale per le famiglie più fragili del territorio. Ecco dove

Uno spazio di straordinaria importanza e di supporto per le famiglie più fragili del territorio: è il nuovo emporio solidale che ha aperto nei giorni scorsi, al Tufello, nel territorio di Montesacro. Il “social market” si trova nella sede del centro sociale Astra, 19, in via Capraia.



Un servizio rivolto ai più bisognosi che funziona attraverso un meccanismo molto semplice: con una tessera a punti le persone potranno prendere ciò di cui necessitano e al tempo stesso donare ciò che possono. Dai generi alimentari, ai prodotti per l’igiene personale e vestiti. Il progetto di raccolta e distribuzione, è nato nel 2020, in un momento storico complesso e di estrema difficoltà economica legato all’imperversare dell’epidemia da Coronavirus. Con il sostegno del programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne, l’attività di raccolta e distribuzione alimentari assume la forma di “emporio sociale: «un luogo in cui continuare a sperimentare solidarietà - spiegano- da una pratica di giustizia sociale».

Il “social market” inaugurato giorni fa al Tufello è frutto di una collaborazione tra la Brigata di Mutuo Soccorso Astra e Nonna Roma «con l’obiettivo di dar vita - sottolineano - a uno spazio di "reale mutualismo", grazie al quale si sceglie ciò che si vuole prendere, superando il primo aiuto del pacco alimentare mensile per dare alle persone la possibilità di fare la spesa attivamente». «In questi anni - afferma Alberto Campailla, Presidente di Nonna Roma - abbiamo sempre lavorato attivamente a Roma sui problemi dell’abitare e della povertà alimentare. Si tratta - dice - dell’inaugurazione del quinto emporio in pochissimi anni di attività. Un passo ulteriore per cambiare la modalità di supporto alimentare puntando sui bisogni delle persone che si trovano a vivere un momento di difficoltà, in un quartiere dove insieme a Astra lavoriamo con grande sinergia da quattro anni e condividiamo molte battaglie politiche».