Vespa Orientalis a Roma, nido in un appartamento a Conca d'Oro (insetti nell'intercapedine). L'esperto: «Sigillate ogni piccolo spazio»

Il primo avvistamento risale ad aprile scorso quando una Regina di Orientalis era stata segnalata (e rimossa) in un edificio a Castel Giubileo. Un’altra, invece, era stata scovata nel celetto della serranda di un’abitazione a Montespaccato mentre tentava di attaccare uno sciame d’api che nel frattempo si era nascosto nella camera da letto di un’anziana donna scatenando attimi di panico. Ieri l’allarme è scattato in un’altra zona della Capitale, dove un vero e proprio nido - il primo della stagione 2024 - è stato rimosso dall’intercapedine di una casa nel quartiere Conca d’Oro. «C’erano la Regina, 12 operaie e numerose larve. In un mese, il nido sarebbe cresciuto in maniera esponenziale con circa 700 individui».

Roma, nido di Vespa Orientalis nell’intercapedine di un appartamento a Conca d'Oro

A lanciare l’Sos l'inquilino dell'appartamento perché da giorni si era reso conto dell’andirivieni di un insetto nel balcone. «E’ sufficiente un piccolissimo spazio (anche di 1 centimetro) per permettere alle Regine di entrare all’interno e iniziare il processo di nidificazione.

In questa stagione - osserva l’esperto - monitorate spesso balconi e pareti. E qualora ci fossero minimi spazi (aperti) sarebbe opportuno sigillarli. Soprattutto nel momento in cui si installano i condizionatori è consigliato prestare attenzione al passaggio dei cavi: nessun ingresso deve restare libero». Gli insetti sono stati tutti neutralizzati e il locale messo in sicurezza. «Si tratta di un imenottero pericoloso e una minaccia per l’apicoltura. Hanno invaso molte zone d'Italia (ma non solo) a causa delle attività umane e bisogna limitare la loro diffusione».