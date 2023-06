Roma, al Tufello la nascita del “Portierato Sociale”: un punto di incontro e supporto per il quartiere. Ecco come sarà

Era un vecchio bar - di proprietà comunale - oramai abbandonato e dismesso da diversi anni. Da ieri, invece, è diventato un punto di incontro, ascolto ed accoglienza per le persone più fragili e vulnerabili del territorio. Al Tufello, prende il via una nuova realtà: il “Portierato Sociale” un centro di riferimento per la popolazione del quartiere dove sarà possibile trovare informazioni sui servizi sociosanitari del quartiere, indicazioni sull’accesso alle risorse per le ricerche sul web, per l’inserimento di richieste di servizi online e supporto per il disbrigo pratiche, anche attraverso l’accompagnamento presso altri uffici. Oltre a questi servizi si aggiungeranno molto presto altre prestazione socio-sanitarie dedicate alle categorie più fragili. Il Portierato Sociale è gestito dall’associazione Attesa per conto del Municipio III. Il servizio sarà attivo dal prossimo lunedì ( 3 luglio, ndr) in via Monte Ruggero 30 e rispetterà il seguente orario:

Lunedì: dalle 14.30 alle 18.30

Martedì: dalle 10.00 alle 14.00

Mercoledì: dalle 14.30 alle 18.30

Giovedì: dalle 10.00 alle 14.00

Venerdì: dalle 10.00 alle 14.00

«È un progetto portato a termine di cui andiamo molto orgogliosi e su cui abbiamo lavorato fin dalla campagna elettorale, concretizzando le idee e le proposte di tante e tanti.

Siamo convinti che i servizi vadano avvicinati alle persone, a partire dai quartieri popolari, moltiplicando le occasioni di emersione dei bisogni e la loro presa in carico da parte del servizio sociale. Un altro punto delle nostre linee programmatiche realizzato», ha commentato il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

«Un servizio di prossimità per i cittadini più fragili, un luogo fisico dal quale far partire la rete di relazioni necessarie a connettere i cittadini in stato di bisogno con i servizi presenti sul territorio», lo ha definito l’Assessora alle Politiche Sociali per il Municipio III, Maria Romano. «Al Portierato Sociale - prosegue ancora Romano - si potranno trovare informazioni sui servizi sociosanitari del territorio, indicazioni sull'accesso alle risorse, sostegno per le ricerche su web e per l'inserimento di richieste di servizi on line, aiuto per il disbrigo pratiche, anche attraverso l'accompagnamento presso altri uffici». «A tutto ciò - conclude l'Assessora - si aggiungeranno presto altre prestazioni sociosanitarie dedicate ai più fragili. Un grande lavoro di coprogettazione con i Servizi Sociali, Asl Roma1 Distretto 3, Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali, Dipartimento Decentramento Roma Capitale, Caritas, - che ringraziamo per la disponibilità e le competenze messe in campo».