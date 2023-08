Martedì 22 Agosto 2023, 07:24

Ricoverato in ospedale in gravi condizioni per una sigaretta che non è piaciuta al suo aggressore. Un uomo di 47 anni ha subito prima una testata e, dopo pochi minuti, una serie di coltellate ai reni. Un duplice grave ferimento che ha, appunto, un movente irrisorio, folle. L'aggressore, 34 anni, ha chiesto al ferito una sigaretta. Gli è stata data e lui l'ha assaporata senza trovarla di suo gradimento da qui lo sfociare di tutta quella violenza.

LA RICOSTRUZIONE

I SOCCORSI

Il tentato omicidio si è consumato sabato alle 12 su un tratto di, a. Il ferito, un uomo descritto dal carattere assolutamente pacifico, stava portando a spasso il suo cane. Mai avrebbe previsto quello che gli sarebbe capitato di lì a poco, quando è stato avvicinato da un passante all'apparenza normale. Il trentaquattrenne gli ha chiesto una sigaretta e l'uomo gliel'ha subito offerta, ma questi dopo averla accesa e assaporata ha esclamato «Questa sigaretta fa schifo». In pochi secondi ha rifilato una testata alla vittima, così forte da farla cadere in terra sanguinante e stordita. L'uomo aggredito ha visto passare un suo amico in sella ad uno scooter, l'ha fermato chiedendogli aiuto e indicandogli il violento che stava per prendere un autobus. È stato anche chiamato il 112 da qualche passante che ha assistito all'aggressione. La persona ferita e il suo amico si sono diretti verso l'autobus, che era pieno. L'aggressore non è riuscito a salire a bordo e, rimasto in strada, ha sfoderato un coltello ed è tornato all'attacco con ancora più violenza. Questa volta ha aggredito l'uomo con il cane accoltellandolo alla schiena all'altezza dei reni. Il ferito si è accasciato sul marciapiede in un lago di sangue. Il violento ha cercato di accoltellare anche l'amico del ferito, ma senza riuscirci. L'uomo è riuscito a montare sullo scooter e fuggire.

Una volante della polizia è arrivata riuscendo a bloccare il violento, che ha dato filo da torcere anche ai poliziotti che ha cercato di picchiare. Intanto è arrivato il personale di un'ambulanza che ha subito soccorso l'uomo di 47 anni che è riuscito a tener calmo il suo cane. È arrivato un parente che ha preso in consegna l'animale, che non voleva separarsi dal suo padrone. La vittima è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. È entrata al pronto soccorso in codice rosso. Poi, una volta visitato, i medici si sono resi conto che le coltellate non hanno toccato organi vitali. Per lui una prognosi sui 20 giorni.

«Roba da pazzi, gente alienata - ha dichiarato il ferito alla polizia -. Quel tizio, inizialmente, mi è sembrato una persona per bene. Con educazione mi ha chiesto una sigaretta. Poi quando l'ha accesa si è trasformato in un pazzo sanguinario. Ha gridato che la sigaretta non gli piaceva e mi ha dato un testata che mi ha fatto svenire per qualche minuto. Poi sono arrivate anche le coltellate. Sono stato costretto a vivere un film dell'orrore. Ora spero che un delinquente del genere stia parecchio tempo dietro le sbarre».

Intanto il magistrato di turno ha disposto il trasferimento in carcere dell'arrestato, portato a Regina Coeli.