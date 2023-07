Roma, anziano disabile aggredito sotto casa: due ladre gli strappano la catenina e poi fuggono

Era una facile preda a cui mirare e poi derubare. Un anziano, con seri problemi nella deambulazione, è stato derubato della sua collanina d’oro che aveva al collo. L’uomo era seduto su una panchina tra i grandi edifici, in via delle Vigne Nuove, al Tufello. Con lui c’era un signore che non ha fatto in tempo ad evitare lo scippo.

I FATTI

L’episodio risale a diversi giorni fa.

L’anziano uomo, B.T., era seduto insieme ad un amico quando ad un tratto due giovanissime ladre si sono avvicinate e gli hanno strappato la collanina dal collo. L’uomo fortunatamente ha riportato solamente una lieve escoriazione e nessun altro grave danno. Le due malviventi si sono dileguate e hanno fatto perdere le loro tracce. Nessuna denuncia da parte della famiglia mentre cresce il malumore tra i residenti del Tufello circa i numerosi furti ( auto e appartamenti, ndr) che - stando ai loro racconti - sarebbero aumentati. «Siamo terrorizzati e abbiamo paura anche ad andare in vacanza. Lasciare le nostre case e sapere che potranno essere in balia dei ladri», dice al Messaggero, con tono preoccupato, Maria Elena S. «Ma come si può continuare a vivere così? Non ci sentiamo più sicuri in nessun luogo. Nemmeno a casa nostra, nemmeno nel nostro quartiere. L’unica soluzione - sottolinea la donna - sono le ronde e spero che anche altri cittadini portino avanti la mia stessa idea».

Nelle scorse settimane, in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti, un’altra donna è stata rapinata e poi strattonata in terra. Un ragazzo l’avrebbe avvicinata con la scusa di citofonare e l’avrebbe poi derubata della sua borsa. La donna ha riportato la rottura del femore. Il malvivente è fuggito a bordo di una macchina - station wagon - scura guidata, con ogni probabilità, dal suo complice.