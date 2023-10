Pescara, barista non serve cliente ubriaco: aggredito e rapinato della catenina

Era già più che allegro, l’altra sera a Pescara, quando si è fermato in un chiosco nei pressi del Ponte del Mare pretendendo che il titolare gli servisse ancora da bere. Di fronte al no dell’uomo ha iniziato a inveire contro di lui, insistendo ancora per riuscire ad ottenere quanto chiedeva, ma il commerciante, da parte sua, viste le condizioni del cliente, è stato irremovibile. Con il trascorrere dei minuti il diverbio si è fatto sempre più aspro fin quando il cliente non ha pensato di passare alle vie di fatto e ha aggredito il titolare del chiosco: con un movimento improvviso gli è saltato addosso e gli ha stappato la collana in oro che quello indossava.

Poi è scappato.

Il commerciante ha iniziato a gridare, poi ha deciso di inseguire l’aggressore. Dall’interno del chiosco, il figlio del titolare, sentite le urla, ha subito contattato la centrale operativa della questura. Intanto l’uomo accorgendosi di essere inseguito, ha raggiunto e spintonato il commerciante per allontanarlo. L’equipaggio della volante, dopo aver ascoltato le testimonianze, è riuscito a rintracciare immediatamente l’aggressore e ad identificarlo: è un uomo di 37 anni. E' stato arrestato.