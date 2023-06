Venerdì 30 Giugno 2023, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:22

L’ha seguita fino al portone e poi l’ha derubata della sua catenina che aveva al collo. Brutta avventura, due giorni fa, per una 80enne, nel viale che conduce a uno studio medico in via Vincenzo Brunacci, in zona Marconi. Il giovane è poi fuggito facendo perdere le tracce. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per rintracciare l’uomo e sottoporlo ad un fermo.

COSA E’ SUCCESSO

I fatti risalgono a mercoledì scorso. Nel pomeriggio, la donna stava percorrendo il vialetto quando è stata avvicinata da un ragazzo che ha finto di entrare all’interno del condominio. Lo studio del medico di famiglia si trova dentro un comprensorio di palazzine in via Vincenzo Brunacci, a Marconi. Il giovane l’ha poi seguita fino al portone interno ed ha anche simulato di trovare il nome del dottore. Poi il primo tentativo (fallito) di strapparle la catenina dal collo. La donna - nonostante affetta da diverse patologie e con problemi nella deambulazione - ha cercato di respingere il malvivente con le sue stampelle. In un secondo momento, il giovane è riuscito nell’intento e le ha strappato via il gioiello. La donna, seppur illesa, è sotto choc per l’accaduto. Il ragazzo, di nazionalità italiana, con pantaloncini bianchi e capellino in testa azzurro è scappato.

«Mia mamma - racconta Massimo al Messaggero - cammina con fatica. Non ha una autonomia nei movimenti, ma nonostante i suoi problemi è una donna forte e si “ostina” a fare determinate cose ( come andare dal medico di base, ndr) da sola. L’episodio ci ha spaventati - prosegue ancora Massimo - perché non si tratta di un caso isolato nella zona». Intanto cresce l’allarme sicurezza tra i residenti perché nei mesi scorsi sono stati altri gli episodi di microcriminalità che si sono verificati nel quartiere. «Un mio amico ha raccontato - aggiunge Massimo - un caso analogo successo a sua mamma, in via Cardano. La donna è stata inseguita e poi scippata. Furti e scippi per strada - con destrezza - come non accadevano negli anni Settanta».

Il racconto di quanto accaduto alla mamma di Massimo si sposta all’interno di una pagina facebook di quartiere: «Ho cercato di portare alla luce l’episodio affinché le persone anziane siano protette. Non voglio che la vita di mia madre sia stravolta e da oggi non esca più di casa perché non sarebbe giusto. Ci sono seri problemi che vanno portati all’evidenza delle istituzioni e questo sarebbe possibile attraverso iniziative, raccolta firme e comitati di quartiere. Perché - conclude Massimo - sembra che tutto vada bene nella nostra zona, ma non è così».