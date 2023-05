Lunedì 29 Maggio 2023, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:27

Spintonato e picchiato da una banda di cinque persone per rubargli la catenina. È successo in pieno giorno nella zona di Ostia, in via Ulderico Sacchetto, la strada che costeggia la ferrovia a pochi passi dal cavalcavia di viale della Vittoria. Erano da poco passate le 4,30 del pomeriggio, quando un minorenne è stato avvicinato da un gruppo di giovani che lo hanno accerchiato. La vittima in preda al panico avrebbe cercato invano di allontanarsi. Aveva evidentemente capito le intenzioni affatto pacifiche dei cinque. Poi avrebbe chiesto cosa stesse succedendo, ma la gang l'ha spintonato, picchiato ed infine gli ha strappato la catenina d'oro che indossava al collo. I cinque - da quanto appurato di origine nordafricana - si sono poi allontanati a piedi. Il ragazzo ha denunciato la rapina ai poliziotti del Decimo distretto, fornendo anche la descrizione dei suoi aggressori. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi dello stesso gruppo di baby teppisti che da settimane imperversa al centro di Ostia, seminando il panico tra i cittadini, gli esercenti e i commercianti. La banda ha già colpito al luna park di Lido centro dove hanno devastato i bagni appena ristrutturati.

IL PRECEDENTE

Qualche giorno prima, invece, avevano imperversato in piazza Anco Marzio dove, dopo le 11 di sera e dopo aver molestato clienti e passanti avevano buttato all'aria tavoli e sedie di alcuni bar, prendendo a calci anche porte e vetrine. Tra gli obiettivi dei teppisti anche lo storico bar Sisto, oltre alla pizzeria Gusto Glam e al ristorante Gastaldino. Tutti episodi regolarmente denunciati alle forze dell'ordine a cui gli esercenti hanno più volte chiesto di intervenire, ma una volta arrivati polizia e carabinieri avevano trovato la piazza deserta con i vandali che erano già allontanati. Difficile, invece, che questa volta gli agenti potranno fare affidamento sulle telecamere. Via Ulderico Sacchetto, parallela a via Paolo Orlando, corre a ridosso della ferrovia e non ci sono negozi. L'unica possibilità è capire se l'ala posteriore della scuola dell'infanzia via Borsari, che affaccia in via Sacchetto, sia provvista di sistemi di sorveglianza che possano aver ripreso qualcosa oppure se qualcuno passando sul cavalcavia abbia assistito al pestaggio oppure abbia notato i cinque fuggire. Intanto la sera di sabato scorso i carabinieri del gruppo Ostia insieme ai colleghi dei reparti specializzati antisofisticazione, tutela del lavoro e del gruppo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno passato al setaccio il litorale tra Ostia e Fiumicino, alla ricerca di armi e droga.

Due le persone arrestate, cinque quelle denunciate e diverse le attività commerciali sanzionate. A finire in manette un romano di 47 anni che deve scontare una condanna a tre anni e quattro mesi per maltrattamenti contro i propri familiari, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Il secondo invece, un 46enne sempre romano, accompagnato in carcere, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Roma, per spaccio di stupefacenti. Una guardia giurata di 31 anni è stata denunciata perché trovata con diversi grammi di droga. Stesso destino per un 41enne di origini campane, che girava con un coltello e con la droga in tasca. Denunciato anche un romano di 41anni che alla stazione di Acilia aveva preso a calci l'anta in vetro di un tornello del varco di entrata. Denunciata anche una coppia di romani trovati con quaranta grammi tra hashish, cocaina ed eroina. A Maccarese, i carabinieri del Nas e del Nil hanno scoperto in un ristorante gestito da un cittadino cinese, circa quaranta chili di pesce scaduto. Per l'uomo è scattata una multa di quattromila e cinquecento euro.