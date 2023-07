Truffa della chiave a Roma: «E' sua?», poi le rubano la borsa e i contanti. Ecco come hanno agito

Le truffe ai danni di anziani corrono ( ancora) lungo le strade della Capitale. Tanti i casi segnalati alle forze dell’ordine che, nell’ultimo periodo, stanno incassando diverse denunce e arresti. Il fenomeno sembra, quindi, non aver fine mentre aumentano le nuove varianti per raggirare ignare vittime.

Decine di furti con la scusa delle monetine cadute a terra, presa la banda che colpiva davanti ai centri commerciali

L’ENNESIMA TRUFFA

L’ultimo raggiro, lo scorso venerdì, in via Adriano Fiori, nel quartiere Casal de’ Pazzi. «C’è una chiave in terra». Nel mirino una anziana donna che aveva da poco prelevato dallo sportello postale duecento euro in contanti. «Mia mamma - racconta Emanuela al Messaggero - aveva un appuntamento con una signora e insieme a mia sorella sarebbero dovute partire per il mare». «Aveva deciso - prosegue il racconto - di fermarsi in posta per prelevare dei soldi prima della partenza».

La signora arriva alla macchina parcheggiata a poche centinaia di metri dall’ufficio postale quando un uomo si avvicina e le fa notare una chiave in terra. «E’ la sua?», avrebbe detto il malvivente mentre il complice - veloce e astuto - ha prelevato dal sedile posteriore dell’auto la borsa della signora. Poi la fuga dei due che, stando al racconto dell’anziana donna, sarebbero un uomo e una donna. Nella borsa, oltre al portafogli con i 200 euro prelevati c’erano anche due paia di occhiali, il telefono cellulare ed altri averi sottratti dai malviventi. «Abbiamo denunciato ai carabinieri, ma nella zona sembrano esserci stati simili episodi», conclude Emanuela.

A maggio dello scorso anno, esattamente qui, in via Adriano Fiori, una pensionata di 68 anni è stata aggredita da un pregiudicato che le ha strappato con violenza dalle mani il denaro appena prelevato al bancomat. Un ragazzo ha assistito alla scena. Ha quindi soccorso immediatamente la donna e fornito ai militari tutte le indicazioni per rintracciare il malvivente. Poi preso, arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. La donna è stata ricoverata al Policlinico Umberto I con oltre 20 giorni di prognosi: frattura alla spalla e al bacino.