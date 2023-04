Roma, piazza Sempione una scacchiera a cielo aperto: oltre 200 partecipanti al torneo libero e gratuito“Scacco Matto”

Oltre 200 persone, tra grandi e piccini, hanno movimentato il pomeriggio di ieri, in Piazza Sempione. Tavolini, sedie e scacchiere hanno ospitato i diversi partecipanti alla prima edizione del torneo - libero e gratuito - “Scacco Matto”, promosso dall’amministrazione municipale in collaborazione con l’Associazione Steinitz.

Volti sorridenti, menti concentrate e mani pronte a muovere pedoni, cavalli, alfieri, torri, re, regina e scacchiere per il torneo libero che ha visto la partecipazione anche dei più piccoli mentre per il match vero e proprio sono stati circa 150 gli iscritti. Gli scacchi da sempre appassionano intere generazioni. Oltre ad avere un notevole spessore educativo, il gioco degli scacchi produce lo sviluppo e il miglioramento delle abilità cognitive e socializzazione degli studenti. Benefici a tutte le età. Negli anziani rallentano il processo di decadimento mentale.

“E’ stata una giornata emozionante. Sapevamo che c’era tanta voglia di giocare, ma sinceramente non pensavamo così tanta”, ha commentato in una nota al Messaggero l’Assessore per le Politiche Ambientali e Sportive, Municipio III, Matteo Zocchi. “Duecento scacchisti e scacchiste, di ogni età, che si sfidavano ai tavoli, nel torneo e fuori, sono stati davvero uno spettacolo straordinario. Vedere la passione delle persone per questo gioco è stata un’opportunità importante che intendiamo presto ripetere." “Ringraziamo l’associazione Steinitz per averci regalato un pomeriggio bellissimo che vorremmo fosse solo il primo appuntamento di una serie di iniziative sul territorio, che contamini ogni piazza e ogni quartiere del Municipio III, dal centro alla periferia”, ha concluso Zocchi.