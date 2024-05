Lunedì 13 Maggio 2024, 08:52

L’inizio del 2024 non è stato un anno facile per le carceri italiane: in 28 giorni 13 persone si sono suicidate tra le sbarre. Il 2023 è stato un altro anno difficile per gli istituti penitenziari italiani: non solo suicidi, ma sovraffollamento e strutture datate. La fotografia è stata scattata dall’Associazione Antigone che ha tracciato un bilancio sullo stato dei penitenziari in Italia: un numero di detenuti sempre più crescente a fronte di pochi spazi. Un tasso di affollamento unito alle condizioni invivibili di molti istituti.

"Ogni prigione è un’isola” (edito da Mondadori) è il nuovo libro scritto da Daria Bignardi che sarà presente domani (martedì 14maggio) presso il Palazzo del Municipio III. Un momento di confronto e riflessione attorno al tema delle carceri. L’evento rientra nella lunga vista di incontri che il miniparlamento di Piazza Sempione ha voluto organizzare nell’ambito della rassegna “Tutti in Biblio”, la manifestazione d’interesse “Primavera della Lettura” nata con l’intento di supportare le librerie indipendenti di Montesacro. Insieme a Daria Bignardi, domani, dalle 17, in Piazza Sempione, 15 sarà presente Luigi Manconi.

«Parlare di carceri è molto importante - sostiene l’Assessore alla Cultura per il Municipio III, Luca Blasi - soprattutto per cercare di cambiare il punto di vista di osservazione di quella che sta diventando sempre di più la realtà. Una visione che con il tempo si allontana dalla società civile soprattutto all’indomani delle ultime decisioni prese dagli ultimi governi. Negli anni - prosegue Blasi - si è verificato uno spostamento della direzione degli istituti penitenziari: da un piano civile a una prospettiva militare con le conseguenze che sono state riscontrate durante il periodo del Covid e i fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Rivolte da parte di detenuti che chiedevano più sicurezza e condizioni dignitose all’interno degli istituti». «Affrontare un tema così delicato è fondamentale anche in un quartiere come il nostro dove ci sono tante borgate con persone agli arresti domiciliari. E abbiamo scelto Daria Bignardi con il suo ultimo libro e uno dei padri nobili del garantismo: Luigi Manconi. L’intento - conclude Blasi - è quello di raccontare la società con nuovi punti di vista autorevoli affinché il dibattito pubblico cresca e si arricchisca di nuovi spunti senza che nessuno dimentichi la situazione nelle carceri con la speranza che si possa nel tempo trasformare in quello che dovrebbe essere: un luogo di speranza e di ricostruzione di percorsi di vita».

Sempre all’interno dell’iniziativa “Tutti in Biblio”, sabato (18 maggio) Cecilia Sala e Simone Pieranni racconteranno il “Mondo dell’Italia sovranista”. L’appuntamento è alle 11.30 alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, 39.