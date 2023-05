Roma, a Montesacro l’evento “Porte Aperte” per festeggiare i 100 anni del Gruppo Scout “Agesci 64”. Ecco il programma

1923 - 2023: Un grande traguardo quello raggiunto dal Gruppo Scout “Agesci Roma 64” che compie 100 di anni storia. L’evento “Porte Aperte” ha aperto i festeggiamenti - iniziati nella giornata di ieri ( sabato 27 maggio, ndr) - in una cornice importante: Piazza Sempione, nel quartiere Montesacro presso la parrocchia dei SS. Angeli Custodi.

Cent’anni di storia, di conquiste, eventi e di tanti obiettivi che hanno visto tra i protagonisti i lupetti, le lupetti, gli esploratori, capi adulti e tanti giovani appassionati. Sarà anche l'occasione per rendere omaggio agli educatori che con amore e dedizione si sono dedicati nella crescita di tantissimi giovani. La manifestazione si è aperta - ieri - con l’alzabandiera in stile scout, i saluti del Presidente del Municipio, Paolo Marchionne, dei Capigruppo e il canto dell’Inno d’Italia. Per questa mattina ( domenica 28 maggio, ndr), a partire dalle 10, in Piazza Sempione, giochi, visite guidate presso le sedi scout ed una mostra fotografica.

Ecco il programma: