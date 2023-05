Mare Fuori, Ciro a Roma: l'attore Giacomo Giorgio a Piazza Sempione incontra i fan

Cresce l’attesa per i numerosi fan di “Mare Fuori” e per l’arrivo in piazza Sempione di Giacomo Giorgio, il giovane attore che interpreta il famoso personaggio di “Ciro Ricci” e per Michele Zatta, dirigente Rai Fiction, e co-ideatore e sceneggiatore di “Un posto al sole” e produttore di “MarieFuori”. L’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo libro di Zatta, “Forse un altro” (Editore Arkadia - SideKar, 2023). L’appuntamento è per mercoledì 17 ( Maggio) alle 17.30 in Piazza Sempione. La presentazione sarà affidata alla travolgente bravura di Catena Fiorello Galeano, scrittrice e conduttrice televisiva, in questi giorni impegnata nel tour per raccontare il suo ultimo libro “Ciatuzzu” ( Rizzoli, 2023).

L’incontro di domani è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Municipio III e Biblioteche di Roma in collaborazione con l’agenzia Demea Eventi specializzata nell’organizzazione di incontri culturali in Italia e all’estero.

Un’occasione importante in cui il mondo del cinema e della letteratura si incontrano e coinvolgono gli studenti romani del Municipio III e l’intera cittadinanza in un dibattito ispirato alle storie e alle tematiche sociali del mondo dei giovani. “In un paese che legge sempre meno crediamo che sia molto utile promuovere iniziative culturali che uniscano la lettura e i libri con le serie TV e i social network; un modo per proporre libri ad un pubblico giovane costruendo interesse e divertimento così come abbiamo già fatto con il prof Schettini con "La Fisica che ci piace”, ha commentato al Messaggero, l’assessore alla Cultura per il Municipio III Luca Blasi.

Nel corso dell’evento sarà presente il servizio di traduzione in Lingua del Segni italiana - Lis del Dipartimento politiche sociali e Salute Direzione Servizi alla Persona - realizzato dalla Cooperativa Sociale Onlus "Segni di Integrazione Lazio". In caso di pioggia l'incontro sarà spostato nella sala consiliare del Municipio III, sempre in piazza Sempione.

Il Messaggero ha raggiunto telefonicamente Michele Zatta, autore del libro “Forse un altro”

1) Come nasce la stesura di “Forse un altro?”

“Forse un altro” nasce perché - molti anni fa - sono stato lasciato dalla mia ragazza di allora un giorno prima di partire assieme per le vacanze. Mi sono dunque improvvisamente ritrovato con molto tempo, molto dolore e molte domande sul senso della vita, tutte condizioni ideali per la stesura di un libro.”

2) Due personaggi: Mike Raft ( protagonista del racconto, ndr) e Michele Zatta la penna narrativa. Similitudini e differenze con Mike?

“Tutti i difetti ed i lati peggiori di Mike Raft sono miei. Tutti i suoi pregi sono solo ed esclusivamente suoi. Detto questo, Mike Raft è la traduzione in inglese di Michele Zatta. In realtà avrei voluto scrivere il libro con uno pseudonimo e dunque mi piaceva l'idea che nel romanzo ci fosse un riferimento nascosto a me. Quando poi l'uso dello pseudonimo mi è stato sconsigliato ho pensato per un attimo di cambiare il nome del personaggio. Ma Mike mi ha fatto compagnia per così tanti anni che alla fine mi è sembrato giusto tenerlo.”

3) C’è una persona alla quale dedica il suo libro?

“Il libro è dedicato a mia madre. Nel suo ultimo anno di vita è lei che mi ha spinto a rimetterci mano, dandomi la forza di reimpostarlo per la centesima volta. E' difficile da spiegare ma io sento che il percorso che ha fatto questo libro è in qualche modo dovuto a lei. Era una persona speciale cui ho dato molto meno di quanto lei abbia dato a me. Questo libro è un minuscolo tributo al grandissimo amore che mi ha donato per tutta la vita e dal quale ancora oggi mi sento avvolto.”

4) Il Ciak di “Mare Fuori 4”?

“Mare fuori 4 parte il 22 maggio nell'istituto di pena ormai più famoso d'Italia. Anche in questa stagione accadrà di tutto. Non svelo niente ma una cosa la posso anticipare: si riderà, ci si commuoverà e si piangerà moltissimo. Il sostantivo di 'struggente' non esiste. Ma se ci fosse sarebbe il marchio di Mare fuori. Soprattutto di questa nuova stagione.”