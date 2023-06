Festa della Musica 2023 nel segno della sicurezza stradale. In Piazza Sempione un concerto con le band (e il ricordo) di Francesco Valdiserri

Il volto sorridente di Francesco Valdiserri è rimasto impresso nei nostri cuori. Così come i suoi sogni, le sue passioni: il cinema e la musica. Sogni spezzati in una notte di sette mesi fa, lo scorso 20 ottobre, su un marciapiede di viale Cristoforo Colombo. Il giovane diciottenne è stato investito e poi ucciso da un'auto guidata da una ragazza. Quella maledetta sera, Francesco - Fra' come lo ricordano i suoi familiari - era appena uscito da un cinema e stava rincasando. In un attimo i suoi progetti, i suoi desideri sono stati fermati. Per ricordare la vitalità di Francesco, la famiglia insieme agli amici hanno organizzato un concerto, in occasione dell'evento "Festa della Musica" che ritorna anche quest'anno con un inno importante "Vivi la vita!", legato al tema sulla sicurezza stradale. L'appuntamento è per oggi ( mercoledì 21 giugno) a partire dalle 18.30 in Piazza Sempione.

L'evento di quest'anno è stato organizzato dall'Associazione Italiana Promozione Festa della Musica in collaborazione con il Municipio III e realizzato grazie al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio Civile Universale, Siae e Rai.

Questa sera Piazza Sempione ospiterà le band legate a Francesco Valdisseri, come il gruppo Origami Smiles. Il concerto sarà presentato da Paolo Masini, Coordinatore Nazionale della Festa della Musica e saranno presenti il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, Luca Valdisseri, papà di Francesco e il Ministro dello Sport e Politiche Giovanili, Andrea Abodi.

La manifestazione nazionale sarà celebrata in tutta Italia con 9mila eventi in programma e 43 mila artisti attesi. Appuntamenti il 21 giugno a Bergamo e ad Alghero con il trombettista jazz Enrico Rava. Il 24 giugno, a Brescia.