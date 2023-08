Ladri georgiani presi a Talenti: acido nitrico per aprire le porte e colla per capire se i proprietari erano in vacanza. Ecco come agivano

L'ultimo colpo lo avrebbero messo a segno utilizzando una tecnica che sembra aver resistito negli anni: un primo sopralluogo davanti all’appartamento da ripulire e la colla tra i battenti della porta di ingresso. L'escamotage "perfetto" per capire se i proprietari fossero in vacanza o meno. Agiva così una coppia di georgiani fermata dalla polizia, nei giorni scorsi, (in flagranza di reato) in uno stabile a Talenti.

Ladri georgiani presi a Pietralata, la coppia di banditi (26 e 27 anni) inseguita fin sul tetto del palazzo

PRESA LA COPPIA DI GEORGIANI

Gli agenti del IX distretto Esposizione e del Commissario Sant’Ippolito erano sulle loro tracce da giorni: avevano seguito un’auto sospetta con due persone a bordo.

I poliziotti li hanno quindi notati mentre si aggiravano all’interno di un condominio e, armati di acido nitrico e arnesi da scasso, stavano tentando di intrufolarsi in un appartamento per ripulirlo. Dopo un breve tentativo di fuga e una colluttazione con gli agenti intervenuti, i due georgiani, di 32 e 26 anni, sono stati bloccati e finiti in manette all’esterno di via Guelfo Civinini, nel quartiere Talenti. Nel corso della perquisizione è stata recuperata la refurtiva ( due orologi rolex e una penna di lusso) e rinvenuto il materiale utilizzato per entrare nelle abitazioni.

TOPI D’APPARTAMENTO IN ZONA AURELIO

I colpi della banda dei georgiani sembrano però non essere ancora finiti: nella stessa giornata, pochi munito dopo dai primi arresti, altri due cittadini georgiani sono stati bloccati per furto. Gli agenti dei distretti Aurelio e Primavalle hanno sorpreso i due - rispettivamente di 26 e 28 anni - mentre erano ancora all’interno dell’appartamento - raggiunto - dopo esser passati dalla porta finestra. Per entrambi la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.