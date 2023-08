Venerdì 25 Agosto 2023, 08:36

Banda di ladri semina il panico: notte insonne per decine di famiglie. E' quanto accaduto a Pontecorvo tra contrada Fontana Merola e contrada Ravano. I colpi messi a segno sono stati due, ma le incursioni dei malviventi nelle abitazioni della zona sono state almeno cinque. Paura e indignazione tra i residenti. La banda di ladri è entrata in azione nella tarda serata di mercoledì, quando erano da poco passate le 23. Complice il buio sono entrati in un'abitazione che si trova a Fontana Merola. Senza alcuna paura di essere scoperti - con uno dei proprietari presente al piano terra dell'immobile di due piani - hanno messo a soqquadro gli arredi e portato via ori e contanti.

LA SCOPERTA

A scoprire quanto accaduto sono stati, poco dopo, i proprietari che hanno notato il portone aperto e, da quel momento, c'è voluto poco a capire che i ladri avevano "visitato" la loro casa. Altro colpo c'è stato nella zona di Ravano, qui è stata forzata una finestra e fatto razzia di ori e vari oggetti di valore. Poi si sono spostati in altre abitazioni dove hanno tentato alcuni colpi. Nelle due contrade sono confluite sei pattuglie dei carabinieri, impegnate in un controllo contro i reati predatori, per cui la banda si è spostata nella zona confinante di Pignataro Interamna. Una nottata insonne, come accennato, per decine di famiglie, in poco tempo, infatti, intorno alla mezzanotte, i gruppi social sono stati inondati di comunicazioni.

«Siamo stati svegli fino all'alba», ha raccontato un residente della zona. «Sembrava una batteria di malviventi in azione: ci sono arrivate diverse segnalazioni di furti o tentati d'intrusione, il tutto nel giro di qualche ora. Siamo veramente stufi di non poter vivere tranquilli nelle nostre case. Il fatto grave è che non hanno paura di entra in casa mentre ci sono le persone all'interno», ha aggiunto un altro residente.

I PRECEDENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo qualche settimana fa c'era stata un'altra ondata di furti nella cittadina fluviale tra Campo Vincenzo e Vallario. In quel caso i ladri erano riusciti ad entrare nell'abitazione di un pensionato della zona e razziare nei cassetti della camera da letto mentre l'uomo era in giardino con alcuni amici; in un altro caso una donna, svegliata da rumori provenienti dal giardino, aveva messo in fuga i malintenzionati.