Travolge e uccide un motociclista in via di Valle Melaina, poi scappa: rintracciato e denunciato un 49enne

Dopo essersi scontrato con uno scooter si è allontanato senza prestare soccorso al motociclista, poi morto in ospedale. Ma l'automobilista è stato rintracciato dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Roma, all'incrocio fra via di Valle Melaina e via Monte Cervialto. Sul posto gli agenti del Gruppo III Nomentano. Coinvolti uno scooter e un'auto che, dopo lo scontro, si è allontanata senza prestare soccorso.

Il motociclista 51enne è stato trasportato al Policlinico Umberto I dov'è poi deceduto. Gli agenti, acquisiti alcuni frammenti di testimonianze, si sono messi sulle tracce dell'altro mezzo coinvolto e rintracciato il conducente. Si tratta di un italiano di 49 anni, al momento indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Sono in corso indagini per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.