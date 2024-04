Grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato ricoverato al San Camillo di Roma, mentre la moglie è all'ospedale di Tor Vergata. L'ex numero uno del Coni, 79 anni, sarebbe in gravi condizioni. Solo qualche contusione, invece, per la moglie.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO