Epifania a Roma, a Montesacro si accende la magia del presepe vivente. I Re Magi arrivano nel cuore di Piazza Sempione

Un evento unico ed importante che arriva nel cuore di Montesacro per la prima volta: domani sabato 6 gennaio, a partire dalle 17, il presepe vivente sbarcherà in Piazza Sempione. Un appuntamento che vuole peraltro essere l’occasione di festeggiare i cento anni della parrocchia degli Angeli Custodi fonata nel 1924 e gli ottocento anni del primo presepe di San Francesco del 1223.

Cinquanta figuranti ad incarnare i principali protagonisti e due cori. Sotto i portici dell’edificio del Municipio III verranno appresentate con personaggi in costume - ambientazioni e animali veri - diverse scene della tradizione natalizia: pastori, re Magi, sacra famiglia, compresa una Befana(una ottantenne signoraresidente del quartiere) che distribuirà dolci a tutti i bambini. L’evento è stato organizzato da diverse associazioni ( no profit) con il patrocinio del Municipio III. Sono state coinvolte famiglie, scuole, parrocchie e agricoltori del territori. Molti costumi in iuta sono stati realizzati a mano dagli abitanti del quartiere mentre la scenografia della rappresentazione è stata eseguita dal maestro Giandomenico Renzi.