Non è la pioggia a fermare la befana a Terni: una giornata di eventi per festeggiare l'epifania nonostante il maltempo

Terni- Non è stata certo un po' di pioggia a fermare la befana a Terni. Gli appuntamenti per grandi e piccini in occasione dell'epifania si sono svolti regolarmente nonostante il meteo avverso.

Grande partecipazione per la “corsa della befana”, giunta alla sua 40esima edizione, l’evento di inizio anno organizzato dall’Amatori Podistica Terni per le vie del centro. La partenza c’è stata alle 10 da piazza Solferino. Poi spazio al concorso per premiare la befana più originale. Poco dopo, alle 10.35, da piazza Ridolfi è partito il giro di consegna solidale “Arriva la Befana…in e-bike”: "Utilizzando le due ruote- ha spiegato l'assessore al welfare Viviana Altamura- abbiamo distribuito le calze a tutti i bambini che sono ospiti di strutture di assistenza. Ho pensato a questo gesto di solidarietà per far sentire coccolati i più piccoli. Alla manifestazione hanno partecipato assessori, consiglieri e personale del comune oltre ai volontari. Ringrazio tutti per la grande collaborazione e disponibilità nonostante il tempo. Il percorso di oltre 10 km totali, si è svolto in diverse tappe nelle comunità educative, nelle case famiglia e nei gruppi appartamento con la collaborazione dell’associazione San Martino Impresa Sociale, Caritas diocesana, Laboratorio I.d.e.a. ed Idea ride bike sharing Marmore".

All’aviosuperficie di Maratta a partire dalle 14.30 tanta musica e animazione e alle 15.30 ecco la befana scendere dal cielo per portare i dolcetti a tutti. Alle 16.30 chiusura dell'evento con una tombolata al coperto.

Doppio appuntamento con l'attore Stefano de Majo e la sua fiaba concerto della befana, prima in piazza della Pace alle 15 e poi in piazza Europa alle 16.30: uno spettacolo per tutte le età.

La famosa vecchietta ha fatto un salto nel pomeriggio anche al luna park di vocabolo Staino per portare ai bambini caramelle e dolcetti.

Il pensiero anche per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Santa Maria dove Alessandro Rossi dell'associazione I Pagliacci ha consegnato cinquanta calze. "Un omaggio da parte di Michele, de La Suprema Srl, con cui - ha commentato Rossi- di sicuro abbiamo fatto contenti molti bambini".

Brutta sorpresa per gli appassionati del bel canto che avevano acquistato il biglietto per assistere al melodramma in tre atti “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, previsto alle 17.30 a palazzo Gazzoli. L'associazione Amici della Lirica ha comunicato che lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un improvviso attacco influenzale che ha colpito due dei cantanti protagonisti.

Ultimo appuntamento ieri pomeriggio anche per il presepio vivente del parco Le Grazie: sessanta figuranti, venti in più dello scorso anno e cinque quadri rappresentati: il censimento, Betlemme, i pastori, la corte di Erode, la Natività.

Anche quello di Avigliano Umbro, alla sua prima edizione, si è chiuso con un bilancio positivo. Niente da fare invece per il presepio vivente di Arrone, dedicato all'ideatore recentemente scomparso Piero La Liscia e annullato nella sua ultima rappresentazione a causa del meteo incerto.

Intanto a Terni e nei comuni che hanno aderito all’iniziativa continua per il weekend la mostra di Terninpresepe e Presepincittà, che ha riscosso grande partecipazione. “Anche quest’anno l'iniziativa ha registrato numerosissimi visitatori oltre che riscontro e interesse per le attività promosse nel corso della manifestazione” hanno sottolineato dall’associazione Tempus Vitae, che ha organizzato l’evento con il contributo della Fondazione Carit e della Camera di Commercio dell’Umbria. Ieri la premiazione dei vincitori del concorso fotografico PresepiAMO che anche quest’anno ha visto partecipanti da tutta Italia.

C'è ancora oggi anche per scoprire la Cascata delle Marmore in versione “natalizia”: giochi di luci e tante attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA