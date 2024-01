Befana a Roma, gli eventi previsti per l'Epifania oggi 6 gennaio

Il 6 gennaio a Roma chiude il periodo natalizio con la tradizionale Festa della Befana a Piazza Navona. L'evento inizia alle 10:30 con il volo della Befana, la vecchina simbolo della festività, che atterrerà nella piazza. La banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco accompagnerà l'evento, mentre la giornalista Rai Rossella Santilli condurrà la ricerca della Befana tra i tetti di Piazza Navona. La piazza ospiterà anche stand, dolciumi artigianali e una giostra per i più piccoli.

Il corteo "Viva la Befana" e le tradizioni



Alle 10, parte il corteo "Viva la Befana" da via della Conciliazione, sfilando dietro ai Re Magi e accompagnato da gruppi che mettono in scena rievocazioni storiche. L'evento celebra le tradizioni e coinvolge la comunità nella festa epifanica.

Eventi sportivi per tutti



Per gli amanti dello sport, ci sono due appuntamenti significativi: alle 10 la corsa di dieci chilometri della Roma Road Runners da via Lemonia, e alle 15 la corsa podistica del giocattolo con partenza dalla Terrazza del Pincio.

Iniziative artistiche nella Capitale



Numerose iniziative artistiche continuano anche il giorno successivo. "Luci d'artista per la Pace" illumina cinque luoghi simbolo della Capitale con installazioni di artisti contemporanei.

Cultura e intrattenimento guardando le stelle

All'Auditorium Parco della Musica, l'Orchestra Popolare Italiana si esibisce in "La Chiarastella 2024".



Per gli appassionati di astronomia, il Planetario di Roma offre spettacoli adatti anche ai bambini. La Casa del Cinema proietterà film come "Turist" di Ruben Ostlund e "The Apartment" di Billy Wilder. Inoltre, l'ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città è previsto il 7 gennaio, prima domenica del mese.