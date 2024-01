In Russia il tradizionale bagno ghiacciato per l'Epifania ortodossa

Segno della croce e poi giù nell'acqua gelida. Come ogni anno in Russia si celebra l'Epifania ortodossa, la commemorazione del battesimo di Gesù, con il rituale del bagno di ghiaccio all'aperto a temperature ben sotto lo zero, quest'anno sotto una nevicata. Per i cristiani ortodossi nella notte tra il 18 e il 19 gennaio le celebrazioni iniziano con una funzione in chiesa, poi il sacerdote benedice l'acqua nelle vasche che i fedeli raccolgono e portano a casa. Inoltre c'è il bagno nell'acqua gelida, una delle tradizioni ortodosse più popolari.

Queste sono immagini da Oznobisheno, nella regione di Mosca; qualche temerario si ferma in acqua sorridendo, altri provano a entrare con la maglietta, altri ancora si affrettano a uscire e un bambino urla ma viene costretto a immergersi almeno qualche secondo.