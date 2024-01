Befana, svolta salutista: nella calza tornano fichi e prugne secche

Sabato 6 Gennaio 2024, 09:34

La tradizione della calza della Befana sta vivendo una svolta salutista e green, secondo un'indagine Coldiretti/Ixè sull'Epifania. Mentre più della metà delle case (52%) ha ancora appeso la calza, si osserva un cambiamento nei contenuti dell'oggetto simbolo della fine delle festività natalizie. Oltre alle immancabili cioccolate, caramelle e carbone dolce, la spinta verso una migliore alimentazione si fa sentire. In molte famiglie, infatti, fichi e prugne secche, nocciole, noci e soprattutto biscotti fatti in casa si sono aggiunti alla tradizionale calza. Anche se resta forte il richiamo della tradizione è cambiato dunque - precisa Coldiretti - il contenuto delle calze «appese» al camino dalla simpatica vecchietta che in passato ai più «discoli» regalava solo aglio, peperoncino, patate e carbone vero.