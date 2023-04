Roma, autista Atac guida l'autobus senza mani per chattare al cellulare: il video lo incastra e l'azienda lo sospende

Autista Atac guida ma intanto chatta: e viene sospeso. Decisivo un video diffuso da alcuni passeggeri nella Capitale. Gli avambracci sul volante appunto, giusto per tenere la direzione ed evitare sbandate. E le mani fisse sullo smartphone, con le dita veloci nel digitare messaggi da mandare in chat. Sono le 10.02 di martedì 25 aprile quando un autista dell'Atac, alla guida della linea 337 su via Nomentana, viene colto in flagrante da alcuni passeggeri mentre trasporta il mezzo pubblico scrivendo sul cellulare. Il dipendente della municipalizzata dei trasporti viene filmato per diverso tempo e il video, arrivato in azienda, ha fatto immediatamente scattare un provvedimento disciplinare: in poche ore il dipendente è stato identificato e subito sospeso. Il comportamento viola il regolamento della strada e sarebbe grave di per sé, ma lo diventa ancora di più perché è alla guida un autobus pubblico con più persone a bordo. Insomma, un grave errore avvenuto il giorno della Festa della Liberazione che l'autista Atac paga con la sospensione immediata dal servizio. La notizia è riportata da Repubblica.

Non sono stati necessari ulteriori approfondimenti per il procedimento preso in maniera repentina da Atac, che già in passato si è mossa con celerità per condannare e punire chi non ha rispettato, in maniera così evidente, le regole. E ha messo a repentaglio l'incolumità di decine di persone, oltre che creare imbarazzo tra i vertici dell'azienda. Mesi fa, per citare alcuni casi eclatanti, un conducente è stato subito sospeso dal servizio e dallo stipendio perché immortalato mentre vedeva un film al volante. Per non parlare del licenziamento dell'autista beccato mentre si masturbava con il bus in movimento e il motore acceso, registrando un video in seguito finito (chissà se per sbaglio) nella chat con altri colleghi. Come non citare l'autista della linea 881 che lo scorso inverno con un occhio guardava la strada e con l'altro Lazio-Midtjylland mentre era al volante. Comportamenti ovviamente non tollerati da Atac, decisa a mettere in riga i propri dipendenti. Intanto martedì 2 alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per il trasporto pubblico: il servizio sarà garantito fino alle ore 8.30 del 2 maggio 2023 e riprenderà regolarmente alle 12.30.