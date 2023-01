Giovedì 12 Gennaio 2023, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 12:51

È stato investito da un bus dell'Atac: così è morto questa notte, un ragazzo di 21 anni Lorenzo Moi. L'incidente stradale è avvenuto alle 4 circa della notte appena trascorsa, su via del Mare tra il chilometro 25 e il chilometro 26 in direzione Ostia a Roma. Secondo quanto si apprende, il giovane si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Ostia e poco dopo si era allontanato volontariamente ritrovandosi sulla strada dove, poco dopo, ha perso la vita. Dopo essersi allontanato dal nosocomio, il ventunenne infatti aveva imboccato la via del Mare, in direzione di Ostia, attraversando fuori dalle strisce pedonali.

L'impatto è stato fatale. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, di Monteverde e Decimo Mare che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi in sicurezza. La strada è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina. Sul posto anche gli agenti della questura capitolina.

L'autista sotto choc

Il bus era fuori servizio, da Acilia stava andando a Lido Centro. Il conducente, 47 anni, è risultato negativo ai test di alcool e droga. E' intervenuto il gruppo XII Monteverde. La salma del ragazzo si trova all'ospedale Gemelli.