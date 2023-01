Martedì 17 Gennaio 2023, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:24

Ci sono almeno due ore di buio nella notte in cui Lorenzo Moi, lo chef di 21 anni residente a Casal Palocco, è morto investito da un bus lungo la via del Mare all'altezza del multisala Cinelnad. Sono stati consegnati ieri in Procura - che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale - i risultati dei rilievi, degli accertamenti e le cartelle cliniche. Dunque gli agenti della polizia Locale incaricati degli esami hanno ricostruito la dinamica dell'investimento incrociando orari e tragitti. Da qui, il giallo sulle due ore di buio. Infatti l'allarme all'ospedale Grassi di Ostia, dove i genitori lo avevano accompagnato perché in forte stato di agitazione, è scattato all'1,15 di notte. Quando il giovane si sarebbe svegliato in stato confusionale e sarebbe uscito. Per tornare a casa piedi? Un mistero. Di certo si è incamminato verso la via del Mare dove tre ore dopo è scattato il secondo allarme. Alle 4,15 un bus dell'Atac l'ha travolto e ucciso.

Ostia, morto giovane investito da un bus Atac: Lorenzo Moi aveva 21 anni, era scappato dal pronto soccorso



LE INCONGRUENZE

Come è stato confermato dai primi accertamenti, il ragazzo ha attraversato scavalcando il guardrail proprio al passaggio del mezzo pesante. L'autista non ha avuto il tempo di sterzare e di evitarlo. In giallo ruota intorno al tragitto di circa tre chilometri. Circa un'ora a piedi. Ecco perché il sospetto ora è che il ragazzo abbia incontrato qualcuno prima di finire schiacciato sotto il bus: un amico? Un interrogativo su cui stanno indagando gli investigatori. «Vogliamo capire cosa è accaduto» diceva papà Gianluca poche ore dopo la drammatica notizia «Perché gli è stato permesso di uscire dall'ospedale? Se fosse stato più controllato tutto questo non sarebbe accaduto e Lorenzo sarebbe ancora qui. Era un ragazzo speciale e nessuno ce lo ridarà ma ora vogliamo chiarezza». Intanto, da quanto emergerebbe lo chef, avrebbe sofferto in passato di alcuni problemi psicologici. Problemi che però sembravano risolti da tempo.

Lorenzo Moi fugge dal pronto soccorso e muore investito dal bus a 21 anni. I genitori: «Perché nessuno lo ha fermato? Vogliamo chiarezza»