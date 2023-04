Autista Atac guida l'autobus senza mani per chattare al cellulare: il video

Autista Atac guida ma intanto chatta: sospeso. Decisivo un video diffuso da alcuni passeggeri a Roma. Sono le 10.02 di martedì 25 aprile quando un autista dell'Atac, alla guida della linea 337 su via Nomentana, viene colto in flagrante da alcuni passeggeri. Il dipendente della municipalizzata dei trasporti viene filmato per diverso tempo e il video, arrivato in azienda, ha fatto immediatamente scattare un provvedimento disciplinare: in poche ore il dipendente è stato identificato e subito sospeso. La notizia è riportata da Repubblica.

(Video Twitter: Anna Maria Velli)