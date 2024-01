Roma, Ivan Alexandru ucciso a 14 anni a colpi di arma da fuoco: l'ipotesi di una lite notturna in strada tra due gruppi

Dramma alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri. L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri.

Roma, con il coltello a 13 anni: la gang bullizza la classe​. Un altro raid in via Durante, 14enne pestato dal branco

Inutili i soccorsi per il ragazzo romeno. Si indaga per far luce sull'accaduto. Non si esclude una lite tra due gruppi avvenuta in strada. Il ragazzino è stato colpito due volte all'addome e una alla gamba. Il 14enne si chiamava Ivan Alexandru e abitava in via Casilina.

I SOCCORSI

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che possa esserci stato un litigio tra gruppi di persone della zona. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo investigativo di Frascati e il Pubblico ministero di turno del Tribunale di Velletri.