Venerdì 3 Novembre 2023, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 4 Novembre, 08:19

Un'aggressione a calci e pugni, otto contro uno davanti a tanti testimoni, rischia di restare senza colpevoli. Ieri al tribunale dei Minori di Roma tre ragazzi, oggi appena maggiorenni, sono comparsi in udienza preliminare per rispondere dei reati di lesioni aggravate e minacce.

Ma nonostante uno di loro avesse addirittura rivendicato l'episodio con un video su Instagram, il giudice ha disposto l'assoluzione. Per comprendere le ragioni della decisione bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, ma intanto resta lo sgomento e l'incredulità negli occhi del ragazzo che subì le violenze trovando poi la forza e il coraggio di denunciare.

Non solo. Ieri, prima e dopo l'udienza, i ragazzi indagati hanno pubblicato sui social delle "storie" taggandosi al "tribunale per i Minorenni" di Roma con aria soddisfatta. Un gesto che ha lasciato ulteriormente l'amaro in bocca alla famiglia della vittima, perché appare come una sfrontata provocazione dopo aver incassato l'assoluzione.

Ma la Procura è pronta a presentare ricorso in Appello per portare avanti le gravi accuse nei confronti dei ragazzi, con l'obiettivo di ottenere almeno un provvedimento di "messa alla prova" che possa indurli a una riflessione su quanto accaduto.

Roma, la baby gang che lancia petardi «contro anziani, cani e mamme con passeggini»: la denuncia dei residenti

BOTTE AL PARCO

L'episodio risale al 20 novembre 2021. Secondo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo, quel giorno il 16enne fu accompagnato in piazza del Popolo alle 18,30 per passare qualche ora insieme agli amici. Doveva essere un sabato sera come tanti altri e invece, intorno alle 20,30 il ragazzo è stato riaccompagnato a casa dallo zio al quale aveva chiesto aiuto poco prima, dopo essere stato pestato a sangue da un gruppo di coetanei.

Secondo il suo racconto tutto è accaduto al parco Falcone-Borsellino intorno alle 20. Era lì insieme ad altri amici e aveva assistito a una lite tra due ragazzi sconosciuti. Qualche minuto dopo si sono avvicinati a lui altri 8 coetanei. Uno di loro ha chiesto con atteggiamento aggressivo di contattare uno dei due ragazzi che poco prima avevano litigato e si erano picchiati. «Se non lo chiami e non lo fai stare qua entro tre minuti, ti meniamo...» queste le parole pronunciate dal "capo" del gruppo. A quel punto il ragazzo, pur non conoscendo direttamente la persona "ricercata" dal branco, riusciva a trovare il suo numero in un gruppo whatsapp nel quale erano presenti entrambi. Ma le successive telefonate non portarono a nessuna risposta.

A quel punto esplose la violenza del gruppo. Il 16enne fu colpito prima con uno schiaffo da uno del branco, poi gli altri proseguirono con calci e pugni, otto contro uno, sferrando colpi di violenza inaudita. Solo grazie all'intervento di un passante fu possibile fermare la furia del gruppo, tutti si dileguarono in pochi istanti e la vittima chiamò lo zio per chiedere aiuto. Il ragazzo fu poi accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dove fu medicato e dimesso con prognosi di 5 giorni.

Rubano a casa del morto fuori Roma, fuggono e sparano in aria col fucile: presi quattro diciassettenni

La successiva denuncia fu poi integrata con un video, comparso su Instagram, nel quale uno dei presunti aggressori pronunciava minacce di questo tenore: «Ci è andato a denunciare! Gli stacco la testa... te giuro, gli ho fratturato tre costole... stavolta gliele spacco del tutto!».

Il ragazzo che ha denunciato l'aggressione è stato assistito dal centro antiviolenza minorile, con il supporto della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Monica Sansoni e dell'avvocato Pasquale Lattari.

Ma per adesso l'aggressione non ha colpevoli.