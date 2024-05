Elena Aubry, la mamma: «Ho perso mia figlia in un incidente, sono stanca di sentire scuse. Mettere in sicurezza una strada costa poco»

«Esistono soluzioni semplici, con poca spesa ma che possono salvare vite umane. Ogni volta mi sento rispondere “non è di mia competenza” oppure, in seconda battuta, “non ci sono soldi”. Ma se vogliamo parlare di soldi, allora quanto costa - e lo dico con il pianto nel cuore - una vita distrutta? Quanto costa fare finire in ospedale una persona con le ossa fratturate? Basta vedere cartelli “strade dissestate”, se una via è pericolosa va chiusa, messa in sicurezza e ripristinata, con lavori in urgenza». Da quando sua figlia Elena Aubry, non ancora 26enne, nel maggio del 2018 morì sbalzata dalla sua moto sulla via Ostiense, costellata di buche e radici di alberi, Graziella Viviano non ha mai smesso di combattere la sua battaglia contro la strage infinita che si consuma ogni giorno sulle strade. Eppure a Roma si continua a morire. Dall’inizio dell’anno altre 58 vittime.



Graziella è impossibile fermare la strage?

«Basterebbe adottare soluzioni pratiche, semplici. Invece la frammentazione delle competenze e la mancanza di criteri di sicurezza univoci lo impediscono. A livello regionale andrebbe creato subito un ufficio che raccolga dati e segnalazioni delle strade e delle situazioni più pericolose, provvedendo a by-passare così la giungla delle competenze. Faccio un esempio: c’è il raccordo di Cerveteri-Ladispoli di entrata e uscita dall’autostrada A12 che crea un incrocio pericolosissimo. Mi è stato segnalato tempo fa da un amico, ho scritto a chi di competenza: sarebbe sufficiente inserire degli spartitraffico di gomma, costo irrisorio - e sono pure riciclabili - per scongiurare nuovi impatti. Ma niente. Nel frattempo, ci sono stati già altri incidenti. Figuriamoci con la bella stagione in arrivo...».



Lei cominciò a evidenziare con la vernice le voragini sull’asfalto per segnalarle a motociclisti e automobilisti, la sua idea fece il giro del mondo e venne replicata. Altra battaglia: l’eliminazione dei guardrail fuorilegge. A che punto siamo?

«Proprio recentemente a livello nazionale sono stati stanziati su mia proposta 162 milioni di euro per l’acquisto dei guardrail salva-motociclisti, con la rimozione di quelli in lamiera che si trasformano in autentiche ghigliottine in caso di incidenti.

Che cosa aspettiamo a installarli? A Roma ancora non li vedo. Iniziamo perlomeno a sistemarli laddove si sa che servono. In compenso stanno rispuntando i cordoli per indicare restringimenti e preferenziali. Pensare che anni fa erano stati tolti perché pericolosi».



Come si fa a sopravvivere a un figlio che saluta, esce di casa come tante altre volte e non ritorna più perché muore in un incidente stradale? Lo chiedo a lei perché so che è diventata un punto di riferimento per tanti altri genitori nelle stesse condizioni.

«So solo che per questi genitori serve un pronto soccorso immediato. Nessuno ci ha ancora mai pensato ma andrebbe stabilito un percorso di assistenza e definito un pacchetto di interventi. Ti muore tuo figlio, tu non riesci nemmeno a immaginarlo nella mente, sei travolto, e ti chiedono di mettere subito un avvocato, di riempire moduli e scartoffie. Certe assicurazioni ti dicono che entro tre giorni devi compilare il verbale spiegando per filo e per segno come è morto tuo figlio, altrimenti viene decurtato il premio: una violenza psicologica. Sa quanti giorni di stop dal lavoro spettano a una mamma a cui muore un figlio?».



Quanti?

«Tre. Ti piomba addosso una tragedia del genere e tu dopo soli tre giorni devi tornare al lavoro. Lo trovo assurdo».