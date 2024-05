Roma, ora il check-in dei voli si fa alla stazione Termini. Ecco come fare

Arriva in Italia il primo accordo tra stazione e aeroporto che permetterà ai viaggiatori di fare il check-in in modo pratico e veloce. A Roma , in vista anche del Giubileo 2025, ci sarà la possibilità di usufruire di questo particolare servizio, offerto da Aeroporti di Roma in collaborazione con la compagnia aerea ITA Airways e la stazione Termini. Sarà proprio dalla stazione che i passeggeri di ITA Airways, in partenza dal “Leonardo da Vinci”, potranno godersi la città ed effettuare il check-in, con almeno tre ore e mezza di anticipo dalla partenza, direttamente da Termini.Il check-in off-airport funzionerà tutti i giorni dalle 8 alle 16 presso i desk situati all’ingresso di Via Giovanni Giolitti 16, in prossimità del Mercato Centrale e del binario 24. Da qui parte ogni giorno il Leonardo Express, il servizio non-stop che collega la stazione ferroviaria all’Aeroporto di Fiumicino in 32 minuti. I bagagli si ritirano direttamente nell’area di consegna bagagli dell’aeroporto di destinazione finale. Un'attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità ambientale, in quanto il trasferimento dei bagagli viene effettuato con furgoni alimentati con carburante sostenibile prodotto al 100% da materie prime rinnovabili. L'esclusività con la compagnia ITA Airways evidenzia il comune impegno per l'innovazione e la sostenibilità nel settore dei trasporti, come dichiarato da Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways. Successivamente a questa prima fase di sperimentazione, Aeroporti di Roma ha già accennato a una possibile collaborazione con le altre compagnie aeree, per rendere questa iniziativa un servizio accessibile a tutti i viaggiatori di Roma.Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben