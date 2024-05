Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Dopo mesi di incertezze, Carlo Calenda ha scelto di presentarsi alle prossime elezioni europee. Sui manifesti elettorali a Roma il suo volto campeggia insieme a quello di Elena Bonetti, deputata nonché ex ministra alle Pari opportunità e la Famiglia. La soglia di sbarramento del 4 per cento è un ostacolo ostico, anche se lo stesso Calenda ieri ha rilanciato la posta: «Se Azione non supera il 5 per cento mi faccio un tatuaggio con le stelline della bandiera Ue sul polso», ha dichiarato ospite di “Un giorno da Pecora”. Aggiungendo poi che quella del 5 per cento «è la soglia psicologica che consente poi di crescere più velocemente».

I NOMI

Dato che Calenda comunque rinuncerebbe ad andare a Strasburgo (come gli altri leader di partito in campo), in caso di successo l’indiziato numero uno per occupare il seggio europeo sarebbe Alessio D'Amato: ex assessore alla Sanità con Zingaretti in una fase difficile (ma superata brillantemente) come quella del Covid, D’Amato è poi passato in Azione, in opposizione alla linea di Elly Schlein. Proprio con i dem, però, D’Amato era stato eletto consigliere regionale. E dunque, in caso di trasloco in Europa, Azione perderebbe il suo unico esponente alla Pisana (entrerebbe al suo posto il dem Mauro Alessandri, il primo dei non eletti). E veniamo così alle altre candidature: c’è quella del generale Vincenzo Camporini, in passato capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e poi della Difesa. Si candidò nel 2018 con +Europa al Senato, fallendo l’accesso a Palazzo Madama.

In lista anche Nataliya Kudryk, giornalista ucraina trapiantata a Roma. Due nomi, evidentemente, anche di bandiera: la linea di Azione infatti è sempre stata tra le più ferme nel sostegno militare a Kiev dopo l’invasione russa. In campo anche Massimo Seri (sindaco di Fano) e Barbara Masini, ex parlamentare toscana di Forza Italia passata in Azione durante la scorsa legislatura. Infine, le partite interne al Centro, come quella con l’ex alleato Matteo Renzi. Dopo aver molto criticato l’ipotesi («è una presa in giro per gli elettori»), Calenda alla fine ha scelto di candidarsi al voto dell’8 e 9 giugno, sulla scia di quanto fatto da molti leader degli altri partiti (da Elly Schlein ad Antonio Tajani, fino a Giorgia Meloni e allo stesso leader di Italia viva).

LO SCENARIO

Anche nella circoscrizione dell’Italia Centrale si apre quindi una gara sulle preferenze tra Calenda e Renzi, interessante per valutare quale partito pesi di più al centro (inteso in senso politico). Per giocarsi al meglio le sue carte, il senatore toscano ha deciso di correre insieme ad Emma Bonino, creando con lei la lista “Stati Uniti d’Europa”.

Scegliendo di non formare per queste elezioni europee una sorta di nuovo Terzo Polo (il vecchio era durato pochi mesi), il leader di Azione ha di fatto scommesso che l’elettorato radicale di +Europa non avrebbe apprezzato l’idea di una lista Bonino-Renzi. I quali, forse non a caso, hanno scelto di presentare un simbolo nuovo. Quella di Calenda è quindi una scommessa rischiosa, dato che un maxi blocco con gli altri due leader avrebbe con tutta probabilità superato agevolmente lo sbarramento al 4 per cento. Ma che in caso di riuscita darebbe una grande spinta al progetto di Azione.