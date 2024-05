La Roma vola in Australia per l'amichevole con il Milan: il programma e i convocati

Questa mattina la Roma è partita per Perth (Australia) dove venerdì 31 alle ore 13 italiane (19 locali) affronterà il Milan all’Optus Stadium in amichevole. I giallorossi prima di arrivare a destinazione faranno uno scalo tecnico ad Abu Dhabi per rifornimento carburante. Alla spedizione non hanno partecipato tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali per l’Europeo e la Coppa America (Paredes). Assenti, dunque, Luakaku già rientrato in Belgio, i nazionali italiani Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy, oltre a Rui Patricio, Celik e Zalewski. Assente anche Spinazzola infortunato e a fine contratto, mentre ci sarà Dybala scartato dalla nazionale argentina. A rimpolpare la squadra non i Primavera impegnati nella finale Scudetto, ma gli Under 18. La conferenza stampa pre-gara è prevista domani alle 6 di mattina, mentre l’amichevole andrà in onda su Dazn.

Il rientro nella Capitale è previsto sabato alle ore 13 e all’aeroporto di Fiumicino la squadra sarà libera per le vacanze. Appuntamento a luglio per la ripresa della stagione. Piccola curiosità: tra i convocati c’è Mattia Almaviva, il giovane attaccante 2006 che ha ricevuto esattamente sette anni fa la fascia da capitano da Francesco Totti il giorno del suo addio al calcio. Lo scorso marzo ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Ecco i convocati:

Boer, Kehayov, Svilar, Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente Ríos, Angeliño, Feola, Mirra, Litti, Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli, Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.