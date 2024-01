Ragazzo ucciso a Roma, il sindaco di Monte Compatri sgomento: «Non si può morire così a 14 anni». Due colpi di pistola nella notte

«La tragica vicenda verificatasi nella notte è un evento che ha profondamente colpito la nostra comunità, suscitando riflessioni inevitabili. La morte così violenta e drammatica di un giovane di 14 anni è un fatto inaccettabile». Queste sono le parole di Francesco Ferri, il sindaco di Monte Compatri, in seguito al tragico decesso del ragazzo avvenuto vicino al parcheggio della stazione Metro C Pantano. La struttura comunale ha immediatamente offerto la propria collaborazione alle autorità investigative per supportare pienamente le indagini in corso.

Ucciso a 14 anni vicino Roma, dramma a Monte Compatri

Messi a disposizione i fimati

Sono stati messi a disposizione anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale.

Il sindaco ha espresso il desiderio che venga fatta chiarezza su tutti gli aspetti dell'accaduto. Attualmente, Ferri è in costante comunicazione con il Prefetto e ha richiesto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco sottolinea l'importanza del coinvolgimento di tutte le istituzioni nell'affrontare la situazione, affinché l'area coinvolta possa diventare «un vitale snodo viario, rispecchiando la sua concezione originaria.

Era col compagno della madre Ivan Alexandru, il 14enne ucciso nella notte alle porte di Roma. È quanto ricostruito dagli investigatori. Il gruppo di 5/6 romeni avrebbe avuto un litigio fuori a un bar con un altro gruppo di connazionali, probabilmente nomadi, e ci sarebbero stati alcuni schiaffi e spintoni. Poi si sono spostati nel piazzale della metro Pantano dove è arrivata un'auto da cui sono stati esplosi i colpi. La macchina si è poi allontanata. Non si esclude che quegli spari volessero essere un avvertimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri.