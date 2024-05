Roma non è solo il Colosseo: dal quartiere Coppedè alla Centrale Montemartini, ecco le mete alternative (da visitare almeno una volta)

Il turismo sta cambiando. Non solo i monumenti evergreen come il Colosseo o la Fontana di Trevi, ma anche le luci del tramonto che illuminano il Parco degli Acquedotti, il connubio tra arte antica e archeologia industriale della Centrale Montemartini e i palazzi del quartiere Coppedè. Le scelte dei turisti, in termini di luoghi da visitare, sono sempre più variegate e soprattutto sempre più influenzate dai social network. Specialmente da Instagram che negli anni è diventata una vera e propria guida di viaggio, che sta facendo scoprire al mondo una Roma diversa. Una Roma fatta di angoli di bellezza nascosti ma imperdibili.

L’ANALISI

Una tendenza crescente come dimostra lo studio condotto dalla Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners che - analizzando i post che hanno per oggetto le attrazioni turistiche di Roma, raccolti nel periodo marzo-aprile 2024 - ha individuato i luoghi più fotografati, anzi “instagrammati” della città. Stando allo studio, oltre ai classici Colosseo, Fontana di Trevi e Trastevere, tra le nuove attrazioni della Capitale ci sono il Parco degli Acquedotti, la Centrale Montemartini e il quartiere Coppedè. Solo per citare le prime tre.

«I post di Instagram – spiega Antonio Preiti, amministratore delegato della Fondazione - mostrano che qualcosa sta cambiando. Dimostrano che i turisti vogliono conoscere sempre di più Roma attraverso nuovi luoghi e nuove attrazioni. Le persone sono incuriosite e affascinate anche dai quartieri considerati non turistici e dai musei più decentrati». L'analisi dei social, dunque, come sottolinea Preiti «serve anche per conoscere i comportamenti dei viaggiatori e tracciare una sorta di identikit del turista, utile per far crescere ancora di più il flusso di visitatori» perché ormai l' instagrammabilità dei luoghi è una «caratteristica di successo delle destinazioni turistiche».

GLI INFLUENCER

Cultura, social e fotografia dunque sono diventati il connubio perfetto per promuovere la Capitale. Complici anche i molti influencer - chi di professione chi per passione - che la vivono, la amano e la pubblicizzano, come fanno Gian Marco D'Eusebi, in arte Azzykky, e Fabrizio Politi, meglio conosciuto come Misterunique. I due romani, con i loro profili da centinaia di migliaia di follower, offrono un ritratto digitale di una città variegata, dalle tante anime e dalle mille storie. I loro scatti e i loro video sono diventati ambasciatori delle bellezze romane. Una promozione turistica a costo zero, fatta solo di “passaparola virtuale”. «Il mio amico va in vacanza a Roma, scatta una bella foto di un posto insolito e io mi incuriosisco e decido di andarci. Io poi farò un foto, che a sua volta verrà vista da altri. Si crea “un' onda social” che consente a luoghi prima sconosciuti o considerati poco attraenti di diventare di moda», spiega Misterunique.

IL CASO

È successo, ad esempio, alla Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, trasformata in una delle chiese più social di Roma, un punto di riferimento per i molti turisti che si mettono pazientemente il fila per fare una foto o un video riflessi in quello che ormai è diventato il famoso specchio.

Era stato installato per far vedere al meglio gli affreschi sul soffitto, ma grazie a un video divenuto virale si è trasformato nell'attrazione principale. Ogni giorno sono centinaia i visitatori, specialmente giovani, che vanno lì per una foto. «I social sono un amplificatore unico, molto più efficace dei classici canali di comunicazione», conclude Politi che tra i suoi seguaci ha anche molti «spagnoli e sudamericani che chiedono informazioni sui luoghi che mostro».

LA STORIA

E così la cultura diventa cool, come anche la storia. E lo sa bene D'Eusebi che con il suo profilo non solo fa conoscere ai follower i monumenti nascosti, ma gli racconta anche gli aneddoti che ci sono dietro. «La Roma più segreta - dice - ha molte più cose da raccontare di quella che conoscono tutti. È vero, siamo famosi per il Colosseo e San Pietro, ma abbiamo tanto altro da offrire». E su questo i social aiutano molto. «La gente sui social segue le mode. Quindi - conclude D'Eusebi - anche i monumenti possono diventare di moda» rendendo Roma sempre più attrattiva.