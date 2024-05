Martedì 28 Maggio 2024, 07:09 - Ultimo aggiornamento: 09:29

Salgono a tre gli indagati per l’omicidio di Caterina Ciurleo, l’81enne colpita per sbaglio da un proiettile esploso nel corso di un folle inseguimento in auto tra due bande di spacciatori avvenuto giovedì pomeriggio in via Don Primo Mazzolari, al Villaggio Prenestino. Oltre a D.S., 28 anni, che, come altri sentiti in questi giorni è rimasto in silenzio davanti agli inquirenti venerdì notte, sono statio iscritti sul registro degli indagati dal pm Carlo Villani anche un 23enne e di un 25enne, un peruviano e un ragazzo di origine romena che, si ritiene, fossero a bordo della Fiat 500 rossa partita a gran velocità dalle case popolari di via Luthuli per mettersi sulla scia della Golf scura con sopra una “batteria” di albanesi di Tor Bella Monaca.

Caterina Ciurleo uccisa a Roma in strada per errore, libero il sospettato. «Una faida tra spacciatori»

L’affronto

Il gruppo sulla Volkswagen poco prima si era presentato di fronte alle case popolari, nel cuore di quella che è conosciuta come la piazza di spaccio in mano agli Spinelli, famiglia italiana di origine sinti, intenzionato a regolare conti in sospeso a modo proprio. Nel quartiere c’è ancora chi mima la scena: uno degli albanesi che fa cadere, quasi facendolo inginocchiare, un rampollo del clan, poi estrae la pistola e gliela punta in faccia. Un affronto subito davanti a tutti che non poteva passare indenne, senza un tentativo di vendetta. Immediata.

In tanti ascoltano le urla scatenate durante la rissa, poi quella frase: «Vai corri a pija il ferro». Uno dei protagonisti racconterà: «Prendi la pistola, aveva detto. L’ho presa, ma non pensavo avremmo sparato per davvero». I colpi, invece, cinque, vengono esplosi dall’auto in corsa. In zona anche i boss dicono la loro: «Chi sbaglia, deve pagare», riferito a chi ha commesso “l’errore” e ha fatto piombare in zona frotte di poliziotti e giornalisti.

La traiettoria

La 500 sbuca da via Luthuli e si immette sullo stradone principale. Sulla Smart, guidata da Loredana B., 62 anni, viaggiava l’amica Caterina. Loredana frena all’improvviso per lasciare il passo alla Golf e si ritrova sulla traiettoria del fuoco. Un proiettile trapassa il portabagagli della city car e colpisce l’81enne alla schiena. La donna soccorsa e portata al policlinico di Tor Vergata verrà sottoposta a due delicati interventi chirurgici. Ma ha perso molto sangue e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: morirà la mattina successiva. Sconvolti i familiari: «Era uscita per una passeggiata e fare delle compere al centro commerciale con un’amica. È assurdo morire in questo modo, per “sbaglio”».

La dinamica

L’intera dinamica è stata ripresa dalle telecamere dell’Unico megastore. Gli investigatori sono subito risaliti alla Fiat rossa con scritte bianche sempre parcheggiata in via Luthuli. Poche ore dopo, è stato individuato D. S. che si ritiene fosse a bordo ed è stato portato in Questura. Secondo le prime valutazioni investigative, sarebbe stato proprio lui a premere il grilletto della calibro 9 che ha sparato. Ore di interrogatorio davanti al pm negli uffici della squadra mobile per essere poi rilasciato senza alcun provvedimento cautelare. Almeno per ora.