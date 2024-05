Lunedì 27 Maggio 2024, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Escrementi umani nella cassetta postale, un cartello appeso con scritto «verme», una croce disegnata fuori dall’abitazione, e poi colla nella serratura della porta, email minatorie, dispositivi Gps installati nell’auto. La Corte d'Appello ha condannato a 3 anni di reclusione per stalking un 43enne romano, Mariano Di Mitri. Vittima la ex e un uomo che aveva una relazione con lei. Di Mitri era stato condannato dal Tribunale a 7 anni anche per violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni della ex. Reati per i quali è stato ora assolto perché il fatto non sussiste. Il pg aveva chiesto la conferma della condanna.

LA VICENDA

I fatti sarebbero avvenuti tra il dicembre 2020 e il settembre 2021. Di Mitri non accetta che la sua ex, con cui ha chiuso da un anno, abbia una relazione. Così inizia a minacciare lei e il nuovo compagno - entrambi parte civile nel processo e assistiti dall’avvocato Adriano Barone - provocando loro «un grave stato di ansia e di timore per la propria incolumità e quella dei propri familiari». A lei invia messaggi «dal tono molesto e intimidatorio», si legge negli atti, accusandola di averlo tradito e di essere responsabile della fine della loro storia. La raggiunge al lavoro e con una chiave inglese la minaccia e le chiede particolari intimi della sua nuova relazione. Per paura la donna è costretta a trasferirsi dai genitori: «Cambia il numero di cellulare, si fa accompagnare al lavoro dal padre, esce sempre più raramente di casa». Anche lì però Di Mitri la segue e il giorno del compleanno di sua figlia le invia un messaggio per farle sapere di aver assistito da lontano ai festeggiamenti. Al compagno, invece, installa un Gps nell’auto e lascia sul parabrezza i fiori preferiti della donna. Poi disegna una croce fuori dalla sua abitazione, sparge spazzatura, gusci di uova, blocca la serratura della porta con la colla e appende alla cassetta postale una busta contenente escrementi umani e il cartello. Per questo i giudici d’appello hanno confermato la condanna in primo grado, riducendo però a 3 anni la pena, ma lo hanno assolto dalle altre accuse. Gli episodi di violenza, per i giudici di appello, non si sono mai verificati. «La Corte, garantendo così un giusto processo, ha accolto le richieste di produzione documentale della difesa che hanno consentito di fornire un quadro più completo, rispetto agli elementi indiziari raccolti dalla procura» ha commentato Andrea Collica, difensore dell’imputato.