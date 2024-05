Lunedì 27 Maggio 2024, 06:32 - Ultimo aggiornamento: 06:55

Scovato il fortino dei narcos, il terminal dove arrivava la droga per i baby spacciatori di San Basilio e non solo. Un magazzino fortificato, nascosto alla vista dei curiosi nel dedalo di vie e viuzze tra i capannoni industriali a ridosso della via Tiburtina e non lontano dal Raccordo anulare, l’unica costruzione accessibile solo da una stradina sterrata e immersa nel fitto della vegetazione. È qui, dove sono stati visti approdare una media di 30/40 autotreni al giorno, che gli investigatori del III distretto Fidene Serpentara, hanno rinvenuto 250 chili di hashish in panetti. Erano attentamente celati in un vano sotto al rimorchio di un camion.

Lo smercio al dettaglio dello stupefacente, secondo recenti indagini dell’antidroga, sarebbe poi stato gestito da pusher sempre più giovani, alcuni dei quali ormai, anche appena ventenni, terrebbero le fila dell’approvvigionamento della droga, sempre più spesso attivando e seguendo canali propri dal Marocco e dall’Est europeo. Le modalità d’acquisto per gli acquirenti verrebbero poi date attraverso pagine web dedicate e consultabili solo con password e indirizzi precisi.

IL BLITZ

Tornando al blitz al Tiburtino, non è stato facile operare per i poliziotti in borghese: lo stabile è protetto da telecamere ed è difficile passare inosservati in ambiti così ristretti dove si arriva non certo per caso. Appostati in via Monte Libretti, a un certo punto gli agenti hanno captato i presunti scarichi di sostanze stupefacenti da mezzi di trasporto commerciali. In particolare, hanno visto arrivare un autotreno che si è posizionato in retromarcia rispetto all’ingresso del deposito e, contestualmente, sono sopraggiunti due uomini i quali, mentre l’autista teneva aperto il vano sottostante il rimorchio, hanno iniziato a scaricare rapidamente diversi pacchi per poi collocarli in un cassone in legno all’interno del magazzino.

In quei frangenti, i poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccandoli e riportando alla luce l’ingente quantitativo di hashish. I tre sono stati identificati per il 39enne Stefano Urracci, il 49enne Mirko Bravi e il 65enne Massimo Giovannetti. Tutti arrestati poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Indagini sono in corso per capire se sia coinvolta la proprietà dell’immobile.

Poche ore prima gli stessi investigatori del III distretto avevano arrestato in flagranza di reato un 28enne di Lariano, anche lui accusato di detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo, Matteo Federico Palmieri, nella sua abitazione nascondeva ben 199 kg di hashish, 5 chilogrammi e mezzo di marijuana, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. I 450 chili di “fumo” sequestrati si aggiungono agli altri mille sottratti un mese fa a una 51enne di Corcolle. La donna aveva occultato nel vano sottoscala e dentro un congelatore completamente pieno complessivamente c’era la tonnellata di sostanze stupefacenti, nonché diverso materiale per il confezionamento. Per un valore di almeno dieci milioni di euro.

LE INTERCETTAZIONI

«Frate’ guarda le pagine», il refrain captato in diverse intercettazioni dell’antidroga. «Sulla pagina trovi tutto», anche i campioni con le foto dell’hashish che sta per arrivare. Per ora, almeno una parte del business, è stato interrotto. Per il maxi sequestro, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è congratulato con gli agenti: «Il risultato testimonia ancora una volta l’impegno costante delle nostre forze dell’ordine nella lotta alla droga», ha detto.