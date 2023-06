Ostia, ancora chiusi i chioschi ai Cancelli di Castel Porziano. Prosegue l'emergenza rifiuti in spiaggia

Spiagge libere dei Cancelli ancora con i servizi a metà e con i romani che da domani 29 giugno, in concomitanza della festa dei Santi Pietro e Paolo, invaderanno la costa lidense. A fare affari d’oro saranno, invece, i venditori abusivi che da giorni offrono panini e birre a costi da ristoranti stellati. I turisti che vogliono risparmiare saranno costretti a portarsi da casa borse frigo strapiene di bibite e cibo, come nella migliore tradizione dei “fagottari” anni ’60 e ’70. L’unica attività garantita è la vigilanza e il salvataggio in mare da parte dei baywatch.



Pulci di mare, allarme in spiaggia a Cerveteri: bagnanti ricoperti di bolle. I consigli dell'esperto

Castel Porziano, ancora chiusi i chioschi della spiaggia di Ostia

Per il lungo ponte di San Pietro e Paolo rimangono, infatti, ancora chiusi i chioschi della lunga spiaggia di Castel Porziano, nonostante la nuova concessione arrivata qualche giorno fa. Niente toilette, né pizzette, gelati e bottiglie d’acqua per rinfrescarsi dalla calura. Né bidoncini per la spazzatura dove gettare i rifiuti che invece lidensi e romani lasciano a terra accanto ai casotti sprangati, ma anche nelle stradine di accesso ai Cancelli, oltre che sulla sabbia. Sabato scorso la ditta è passata a ritirare l’immondizia accatastata, ma i cumuli di rifiuti si sono già riformati per dare il benvenuto ai turisti.



San Pietro e Paolo, ecco cosa fare a Roma e dove andare per festeggiare

Perche i chioschi di Castel Porziano sono ancora chiusi



Intanto dal Decimo Municipio stanno aspettando il dissequestro dei chioschi da parte della magistratura, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi che hanno evidenziato la regolarità delle strutture. «Siamo in attesa – spiega il minisindaco Mario Falconi – che la Capitaneria rilasci il nulla osta per la proroga ai vecchi gestori dei chioschi fino alla fine della stagione e nelle more della nuova gara d’appalto che dovrà affidare le strutture a nuovi “titolari”».

Ostia, spiagge libere invase dai rifiuti: dall'Ex Amanusa a Castel Porziano, sacchi abbandonati sul litorale